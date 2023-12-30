СЕЙЧАС на DELFI TV | Сможет ли ТалТех/Оптибет“ удивить лидера эстоно-латвийской баскетбольной лиги?

В этом сезоне „Калев/Крамо“ демонстрирует отличную игру в эстоно-латвийской лиге и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице с 14 победами и одним поражением. Их ближайшими соперниками являются украинские „Прометей“, у которых 12 побед и одно поражение. „ТалТех/Оптибет“, тем временем, находятся на седьмом месте с восемью победами и семью поражениями.