Баскетбол
30.12.2023, 14:02

СЕЙЧАС на DELFI TV | Сможет ли ТалТех/Оптибет“ удивить лидера эстоно-латвийской баскетбольной лиги?

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf команда „ТалТех\Оптибет“ сыграет дома с лидером эстоно-латвийсклй баскетбольной лиги - „Калевом\Крамо“. Начало матча в 16:00.

В этом сезоне „Калев/Крамо“ демонстрирует отличную игру в эстоно-латвийской лиге и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице с 14 победами и одним поражением. Их ближайшими соперниками являются украинские „Прометей“, у которых 12 побед и одно поражение. „ТалТех/Оптибет“, тем временем, находятся на седьмом месте с восемью победами и семью поражениями.

На площадке вы увидите несколько символических противостояний. Например, Таави и Микк Юркатамм, представляющие „ТалТех“ и „Калев“ соответственно, которые могут сыграть друг против друга. Правда, в последнее время оба испытывают проблемы со здоровьем и их участие под вопросом.

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