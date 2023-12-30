Отправился в бега! Полиция просит оказать содействие в поисках заключенного, не вернувшегося в тюрьму открытого типа

Вчера в Вирускую тюрьму должен был вернуться из Кейла 32-летний Кристьян Румянцев. Он этого не сделал.

Приметы мужчины: короткая стрижка, среднее телосложение, рост 178 см. Особые приметы: татуировки на руке и груди.

Покидая тюрьму открытого типа, Румянцев был одет в куртку темного цвета (Helly Hansen), темную толстовку с капюшоном (Puma), темные спортивные штаны (Puma) и черные кроссовки (Puma), при себе имел рюкзак черного цвета (Puma).

Всех, кому известно его местонахождение, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по номеру 112 или в службу тюрем по номеру 5302 4893.

Тюрьма открытого типа – это расположенная вне тюремной ограды часть тюрьмы, заключенные которой могут без надзора ходить на работу, учиться и совершать непродолжительные поездки, но должны возвращаться к определенному времени.

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