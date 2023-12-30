Ратас: я уверен, что Кая Каллас станет кандидатом на пост комиссара Еврокомиссии

По его словам, отставка Каллас с поста лидера партии и премьер-министра может произойти в тот момент, когда в Партии реформ будет согласовано имя следующего кандидата на пост комиссара Еврокомиссии.

„Я совершенно убежден, что это будет Кая Каллас. У каждой страны-члена ЕС есть одно место. И, как правило, бывшие премьер-министры получают в комиссии статус статус вице-президента“, - добавил он.

В настоящее время Эстонию в Европейской комиссии представляет Кадри Симсон, срок полномочий которой закончится осенью 2024 года.

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