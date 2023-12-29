ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (674-й день) | В ООН осудили массированный обстрел украинских городов

Министерство здравоохранения Украины сообщило о последствиях российского обстрела:

В Харькове девять человек получили ранения, один погиб. Взрывом повреждено здание медучреждения, начался пожар. Пациенты и персонал больницы не пострадали. Также был поврежден автомобиль экстренной помощи.

В Днепре поврежден роддом. Пациенты и медперсонал не пострадали.

В Одессе ранения получили семь человек, в том числе один ребенок. Еще один человек погиб.

В Запорожье пострадали десять человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается, что в результате обстрела люди оказались под завалами. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

В Киеве не меньше 14 человек получили ранения.

Российская армия выпустила по Украине около 110 ракет, заявил Владимир Зеленский

„Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505“, — написал президент Украины в своем телеграм-канале. По его словам, большинство запущенных ракет удалось сбить.

Зеленский также принес соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым в результате ударов.

Во время российской атаки украинским военным удалось сбить 27 беспилотников и 87 крылатых ракет

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

Также главнокомандующий привел некоторые подробности атаки. По его словам, сначала россияне нанесли удары „Шахедами“ с северного и юго-восточного направлений. Всего было зафиксировано 36 беспилотников.

Минобороны РФ прокомментировало массированный ракетный удар по Украине

В ведомстве заявили, что в период с 23 по 29 декабря российские военные нанесли „50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами“.