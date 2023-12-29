ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (674-й день) | В ООН осудили массированный обстрел украинских городов
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Министерство здравоохранения Украины сообщило о последствиях российского обстрела:
В Харькове девять человек получили ранения, один погиб. Взрывом повреждено здание медучреждения, начался пожар. Пациенты и персонал больницы не пострадали. Также был поврежден автомобиль экстренной помощи.
В Днепре поврежден роддом. Пациенты и медперсонал не пострадали.
В Одессе ранения получили семь человек, в том числе один ребенок. Еще один человек погиб.
В Запорожье пострадали десять человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается, что в результате обстрела люди оказались под завалами. Других подробностей в ведомстве не сообщили.
В Киеве не меньше 14 человек получили ранения.
Российская армия выпустила по Украине около 110 ракет, заявил Владимир Зеленский
„Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505“, — написал президент Украины в своем телеграм-канале. По его словам, большинство запущенных ракет удалось сбить.
Зеленский также принес соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым в результате ударов.
Во время российской атаки украинским военным удалось сбить 27 беспилотников и 87 крылатых ракет
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.
Также главнокомандующий привел некоторые подробности атаки. По его словам, сначала россияне нанесли удары „Шахедами“ с северного и юго-восточного направлений. Всего было зафиксировано 36 беспилотников.
Минобороны РФ прокомментировало массированный ракетный удар по Украине
В ведомстве заявили, что в период с 23 по 29 декабря российские военные нанесли „50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами“.
Целями ударов, согласно Минобороны, были объекты военно-промышленного комплекса, военная аэродромная инфраструктура, арсеналы, места размещения подразделений ВСУ, а также места хранения боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива.
„Все назначенные объекты поражены“, — заявили в ведомстве.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал атаку на Украину „трусливым“ и „неизбирательным“ ударом
„Ночью Россия нанесла один из самых массированных ударов по городам и жителям Украины с момента полномасштабного вторжения в страну. Это еще один трусливый, неизбирательный удар по школам, станции метро и больнице“, — написал Боррель в Х (бывший Твиттер).
У России хватит ракет, чтобы продолжить наносить массированные удары по украинским городам, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
„Многие месяцы россияне накапливали ракеты вот для этого: удары по жилым домам, торговым центрам, больницам. По мирным украинским городам. Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки“, — написал Умеров.
Он также добавил, что руководство Украины продолжит диалог с союзниками по поводу предоставления Киеву дополнительных средств ПВО.
В ООН осудили массированный обстрел украинских городов
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Москву немедленно прекратить обстрелы.
Я шокирован еще одной российской полномасштабной серией скоординированных атак ракетами и беспилотниками по территории Украины ночью. Международное гуманитарное право прямо запрещает нападения, преднамеренно нацеленные на гражданские объекты, а также неизбирательные нападения ни при каких обстоятельствах.
Севастопольские СМИ сообщили о гибели 74 моряков при атаке ВСУ на корабль „Новочеркасск“
Информация о жертвах со ссылкой на пресс-службу Черноморского появилась на сайтах „Независимого телевидения Севастополя“ (позже эта публикация пропала) и „Новостей Севастополя“.
По данным СМИ, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов предложил главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко объявить двухдневный траур по погибшим морякам, а также заявил о необходимости помочь их семьям.
Великобритания передаст Украине 200 ракет ПВО
Отправка вооружений призвана чтобы помочь защитить гражданское население и инфраструктуру от российских дронов и бомбардировок, сообщило министерство обороны Великобритании.
„Путин проверяет обороноспособность Украины и решимость Запада, надеясь, что он сможет вырвать победу из пасти поражения. Но он ошибается“, — заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
По материалам „Медузы“.
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