Военный дневник
29.12.2023, 21:58

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (674-й день) | В ООН осудили массированный обстрел украинских городов

 
Удар по Днепру
Удар по Днепру
ФОТО: РБК-Украина

Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.

Министерство здравоохранения Украины сообщило о последствиях российского обстрела:

  • В Харькове девять человек получили ранения, один погиб. Взрывом повреждено здание медучреждения, начался пожар. Пациенты и персонал больницы не пострадали. Также был поврежден автомобиль экстренной помощи.

  • В Днепре поврежден роддом. Пациенты и медперсонал не пострадали.

  • В Одессе ранения получили семь человек, в том числе один ребенок. Еще один человек погиб.

  • В Запорожье пострадали десять человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается, что в результате обстрела люди оказались под завалами. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

  • В Киеве не меньше 14 человек получили ранения.

Российская армия выпустила по Украине около 110 ракет, заявил Владимир Зеленский

„Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505“, — написал президент Украины в своем телеграм-канале. По его словам, большинство запущенных ракет удалось сбить.

Зеленский также принес соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым в результате ударов.

Во время российской атаки украинским военным удалось сбить 27 беспилотников и 87 крылатых ракет

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

Также главнокомандующий привел некоторые подробности атаки. По его словам, сначала россияне нанесли удары „Шахедами“ с северного и юго-восточного направлений. Всего было зафиксировано 36 беспилотников.

Минобороны РФ прокомментировало массированный ракетный удар по Украине

В ведомстве заявили, что в период с 23 по 29 декабря российские военные нанесли „50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами“.

Целями ударов, согласно Минобороны, были объекты военно-промышленного комплекса, военная аэродромная инфраструктура, арсеналы, места размещения подразделений ВСУ, а также места хранения боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива.

„Все назначенные объекты поражены“, — заявили в ведомстве.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал атаку на Украину „трусливым“ и „неизбирательным“ ударом

„Ночью Россия нанесла один из самых массированных ударов по городам и жителям Украины с момента полномасштабного вторжения в страну. Это еще один трусливый, неизбирательный удар по школам, станции метро и больнице“, — написал Боррель в Х (бывший Твиттер).

У России хватит ракет, чтобы продолжить наносить массированные удары по украинским городам, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

„Многие месяцы россияне накапливали ракеты вот для этого: удары по жилым домам, торговым центрам, больницам. По мирным украинским городам. Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки“, — написал Умеров.

Он также добавил, что руководство Украины продолжит диалог с союзниками по поводу предоставления Киеву дополнительных средств ПВО.

В ООН осудили массированный обстрел украинских городов

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Москву немедленно прекратить обстрелы.

Я шокирован еще одной российской полномасштабной серией скоординированных атак ракетами и беспилотниками по территории Украины ночью. Международное гуманитарное право прямо запрещает нападения, преднамеренно нацеленные на гражданские объекты, а также неизбирательные нападения ни при каких обстоятельствах.

Севастопольские СМИ сообщили о гибели 74 моряков при атаке ВСУ на корабль „Новочеркасск“

Информация о жертвах со ссылкой на пресс-службу Черноморского появилась на сайтах „Независимого телевидения Севастополя“ (позже эта публикация пропала) и „Новостей Севастополя“.

По данным СМИ, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов предложил главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко объявить двухдневный траур по погибшим морякам, а также заявил о необходимости помочь их семьям.

Великобритания передаст Украине 200 ракет ПВО

Отправка вооружений призвана чтобы помочь защитить гражданское население и инфраструктуру от российских дронов и бомбардировок, сообщило министерство обороны Великобритании.

„Путин проверяет обороноспособность Украины и решимость Запада, надеясь, что он сможет вырвать победу из пасти поражения. Но он ошибается“, — заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

По материалам „Медузы“.

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