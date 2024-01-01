ГРАФИКА | Еще не догнали скандинавские страны, зато в лидерах среди балтийских государств. Какие базовые цифровые навыки у жителей Эстонии?

По данным Евростата на 2023 год, 56% жителей Европейского союза в возрасте от 16 до 74 лет обладали по меньшей мере базовыми общими цифровыми навыками. При оценке цифровых компетенций выделяются пять основных областей: информационная грамотность, работа с данными, коммуникация и сотрудничество, создание цифрового контента, а также безопасность и решение проблем. Для достижения базовых цифровых навыков люди должны уметь выполнять хотя бы одно действие в каждой из этих областей.

В 2023 году самая высокая доля людей в возрасте от 16 до 74 лет с базовыми цифровыми навыками в ЕС была зафиксирована в Нидерландах (83%), за которыми следовали Финляндия (82%) и Дания (70%). С другой стороны, самая низкая доля была отмечена в Румынии (28%), далее следовали Болгария (36%) и Польша (44%).

В Эстонии, согласно проведенному исследованию, отмечается относительно высокий уровень владения цифровыми навыками среди населения. Хотя показатели не достигают уровня лидеров из скандинавских стран, они заметно превосходят средние показатели соседних балтийских государств. В 2023 году доля людей в возрасте от 16 до 74 лет, обладающих хотя бы базовыми