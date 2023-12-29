Перемирие, консолидация ресурсов, сражение за Крым? Западные аналитики о сценариях войны в Украине в 2024 году

Несмотря на соблазн предсказать апокалиптический для Киева сценарий в случае прихода к власти Дональда Трампа, чьи рейтинги в опросах растут, стоит напомнить, что, несмотря на все свои театральные заявления, Трамп не вышел из НАТО в 2016 году. И он не сможет единолично порушить 75-летнее трансатлантическое партнерство Америки.

В Вашингтоне полный пересмотр политики в отношении Украины также маловероятен.

Решение ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой — более чем просто символический жест. Косвенно это означает продолжение поддержки Киева, поскольку будущее Украины в ЕС было бы невозможным в случае полной победы России.

Хватит ли у Запада сил и выносливости, чтобы продолжать противостоять Путину и всему тому, что он представляет?

Колебания на Западе придают смелости Путину. Его недавние публичные выступления и вызывающие заявления показывают, что, с его точки зрения, Россия в этом конфликте надолго.

Пакет военной помощи США оказался в заложниках, по справедливому определению Байдена, „мелочной политики“ в Вашингтоне. Будущее экономической помощи со стороны ЕС зависит от позиции Венгрии, не согласной с Брюсселем.

Впечатляющее единство Запада, продемонстрированное в 2022 году и сохранявшееся на протяжении всего 2023 года, начинает колебаться.

Ситуация на поле боя остается неопределенной. Зимнее наступление Украины, похоже, остановилось, но и российского прорыва нет. Больше, чем когда-либо, исход зависит от политических решений, которые будут приняты за много километров от линии фронта — в Вашингтоне и Брюсселе.

Перспективы окончания войны в Украине остаются безрадостными. По сравнению с декабрем прошлого года, позиции Владимира Путина сильнее, хотя скорее в политическом, чем в военном смысле.

Би-би-си спросила трех западных военных экспертов, как, по их мнению, могут развиваться события в ближайшие 12 месяцев.

Президент Владимир Зеленский признал, что широко разрекламированное СМИ летнее украинское контрнаступление не принесло ожидавшегося успеха. Россия по-прежнему оккупирует около 18% территории Украины.

Но это не значит, что появившиеся в последнее время трещины в западном лагере не имеют значения.

Для демократических стран долгосрочный консенсус в поддержку войны всегда был более сложным, чем для автократов, не несущих ответственности перед своим народом.

Вполне вероятно, что война будет продолжаться весь 2024 год. Но она не может тянуться бесконечно.

Учитывая, что нерешительность Запада подбадривает Россию, в которой не стоит ожидать госпереворота или проблем со здоровьем у Путина, ведущих к его кончине, единственным предсказуемым выходом выглядит урегулирование конфликта путем переговоров.

Переговоров, от которых обе стороны продолжают отказываться.

Впереди — год консолидации

Вторжение России в Украину в 2022 году ознаменовало возвращение большой войны на европейский континент. Более того, ход конфликта в 2023 году ознаменовал возвращение войны индустриальной эпохи — того типа войны, который мы видели в XX веке.

Война индустриальной эпохи заставляет значительные части, а в некоторых случаях и целые экономики, переходить к приоритетному производству военных материалов.

В результате оборонный бюджет России утроился с 2021 года и в следующем году [его официальная часть] составит 30% государственных расходов.

Все это делает войну в Украине самой длительной и разрушительной кампанией из всех, которые Европа видела с середины прошлого века.

Наступающий год покажет, кто окажется более готов и способен удовлетворить ненасытные требования этой войны индустриальной эпохи — Россия и ее поставщики в Северной Корее и Иране или Украина и ее западные партнеры.

Было бы неправильно сказать, что ситуация на фронте в Украине зашла в тупик, но обе стороны, пытаясь овладеть стратегической инициативой, способны сдерживать противника.