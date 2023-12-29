„Из окон нижних этажей прыгали дети“. Одесситы - о последствиях российской атаки
Россия совершила массированную воздушную атаку по украинским городам. Пострадали Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов, Запорожье и другие города. В интервью Delfi жители Одессы рассказали о последствиях атак.
Попадание в жилой комплекс
Вечером 28 декабря по Одессе били „Шахедами“, утром 29 декабря - ракетами. В результате попадания в высотку ЖК „Люксембург“ на улице Средняя уничтожены несколько квартир. „Попало в соседний дом, который находится в 10 метрах от нашего“, - рассказывает живуий в ЖК „Люксембург“ Виктор Кириллов, уточняя, что взрыв произошел в восьмом часу утра, когда он и его девушка еще спали.
После того, как прогремел взрыв, они направились в коридор, чтобы укрыться на случай, если взрывная волна разобьет окна. В доме панорамное остекление. „Но взрыв был с другой стороны от наших окон, он заблокировал двери в квартиру - от ударной волны сломался замок, заел, - рассказывает Виктор. - Я пробовал выломать двери, но ничего не получилось, они достаточно крепкие. Я тогда выглянул из окна, мы живем на 7 этаже. На улице было много людей. Они сказали, что попало в соседний дом. Можно было немного успокоиться. Через некоторое время нам помогли соседи, они болгаркой срезали замок и ломом открыли дверь. Сейчас вот меняю замок“.
Кириллов говорит, что эмоции от происходящего ужасные: „Как и всегда. Все разрушено, пожар. Люди погибли...“
Одесситка Алена Мажаева живет через квартал от ЖК „Люксембург“. Поскольку у нее тоже квартира в высотке, то из окон хорошо виден пострадавший дом. „Были взрывы, вспышки, потом пошел сильный густой дым, который полностью застелил всю улицу. Я спустилась вниз в парадную, там было много жильцов с детьми. Чтобы спуститься в паркинг, надо было пройти через двор. Люди боялись идти, поэтому мы все находились в парадной“, - вспоминает она.
По словам Мажаевой, у многих ее соседей родственники живут в доме, который пострадал от прилета. Она поясняет, что эти дома строились примерно в одно время и родственники покупали квартиры одновременно. „Кто-то не мог дозвониться до родственников, люди очень переживали. Слава богу, их близкие целы. Но, к сожалению, жертвы были“, - рассказывает Алена Мажаева.
Она добавляет, что работает волонтером в одной из местных больниц. Спустя какое-то время после обстрела поехала на работу. И в это же время туда стали подвозить пострадавших из ЖК „Люксембург“.
„У моей племянницы подруга в этом доме на первом этаже снимает офис. Племянница мне сбросила переписку со своей подругой, которая сразу после взывала писала: „Тут ужас, крики. Из окон нижних этажей прыгают дети“. Я сама всегда думала, что сейчас опаснее всего жить на последних этажах. В этот раз в доме снесло третий и четвертый этажи“, - рассказывает Алена Мажаева.
По ее словам, еще одно попадание пришлось на школьный двор, который расположен неподалеку. Там образовалась воронка.
Разрушен дом во дворе
Виолетта Дидук - жительница микрорайона Ближние Мельницы. Сегодня утром в этой местности тоже был прилет. „Утром примерно в 7:40 я проснулась от звуков ПВО. Минут через 20 прозвучал очень сильный взрыв. Мы сейчас живем в одноэтажном доме моей бабушки. У нас висит винтажная люстра с лопастями. Я думала, что люстра взлетит! После взрыва они скакнули вверх-вниз примерно на 10 сантиметров. А потом прозвучал второй такой же сильный взрыв“, - вспоминает Виолетта.
Через некоторое время Виолетта с ребенком поехала к отцу в другой район, чтобы поздравить его с Новым годом. „Когда мы вышли на улицу, то я обалдела. Куча дворников по всей улице метут и собирают осколки. Во многих домиках выбиты окна. В этих одноэтажных домиках окна практически вровень с асфальтом, то есть очень низко. Весь асфальт был усеян мокрой землей. Я даже не могла понять, откуда это. Потом выяснилось, что в одном из дворов был прилет. Женщина, которая там живет, сказала, что полностью разрушен один из домов“, - рассказывает Виолетта. На момент, когда она проходила мимо, в тот двор людей не пускали.
„Это типичные одесские дворики, тут люди живут поколениями. Все друг друга знают, и для нас это ЧП“, - говорит Виолетта. В заключение она признается, что у людей шок после произошедшего: „Но, к сожалению, мы уже привыкли. Мы никуда не выезжали после начала полномасштабной войны“.