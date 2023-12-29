„Из окон нижних этажей прыгали дети“. Одесситы - о последствиях российской атаки

Попадание в жилой комплекс

Вечером 28 декабря по Одессе били „Шахедами“, утром 29 декабря - ракетами. В результате попадания в высотку ЖК „Люксембург“ на улице Средняя уничтожены несколько квартир. „Попало в соседний дом, который находится в 10 метрах от нашего“, - рассказывает живуий в ЖК „Люксембург“ Виктор Кириллов, уточняя, что взрыв произошел в восьмом часу утра, когда он и его девушка еще спали.

После того, как прогремел взрыв, они направились в коридор, чтобы укрыться на случай, если взрывная волна разобьет окна. В доме панорамное остекление. „Но взрыв был с другой стороны от наших окон, он заблокировал двери в квартиру - от ударной волны сломался замок, заел, - рассказывает Виктор. - Я пробовал выломать двери, но ничего не получилось, они достаточно крепкие. Я тогда выглянул из окна, мы живем на 7 этаже. На улице было много людей. Они сказали, что попало в соседний дом. Можно было немного успокоиться. Через некоторое время нам помогли соседи, они болгаркой срезали замок и ломом открыли дверь. Сейчас вот меняю замок“.

Кириллов говорит, что эмоции от происходящего ужасные: „Как и всегда. Все разрушено, пожар. Люди погибли...“

Одесситка Алена Мажаева живет через квартал от ЖК „Люксембург“. Поскольку у нее тоже квартира в высотке, то из окон хорошо виден пострадавший дом. „Были взрывы, вспышки, потом пошел сильный густой дым, который полностью застелил всю улицу. Я спустилась вниз в парадную, там было много жильцов с детьми. Чтобы спуститься в паркинг, надо было пройти через двор. Люди боялись идти, поэтому мы все находились в парадной“, - вспоминает она.

По словам Мажаевой, у многих ее соседей родственники живут в доме, который пострадал от прилета. Она поясняет, что эти дома строились примерно в одно время и родственники покупали квартиры одновременно. „Кто-то не мог дозвониться до родственников, люди очень переживали. Слава богу, их близкие целы. Но, к сожалению, жертвы были“, - рассказывает Алена Мажаева.