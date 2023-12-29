Полиция просит помощи: в Нарве пропал 14-летний подросток

Как сообщили близкие подростка, последний раз он общался с родителями 27 декабря.

Случалось, что и раньше Рамин уходил из дома и ночевал у друзей, но затем сам возвращался домой. Подросток, вероятно, находится в Нарве.

Приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы. Одет в черную куртку и спортивные брюки Nike, на ногах черно-белые кроссовки. На голове может быть серая шапка.

Полиция просит всех, кто видел Рамина или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 5866 7218 или 112.

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