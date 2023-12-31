Родителям на заметку: какие пособия положены при рождении ребенка и как их получить?
Вторую неделю не утихают разговоры о том, что из-за трудностей с финансами и нехватки денег в государственном бюджете правительство планирует сокращение семейных пособий. На следующий год запланирован пересмотр многих из них. „МК-Эстония“ узнала, что полагается сегодня семьям, которые ожидают рождения малыша, и на какую помощь от государства пока еще можно рассчитывать.
Многие будущие родители лишь в общих чертах имеют представление о том, что их растущей семье полагаются какие-то выплаты и льготы. Но размеры сумм, сроки, когда можно получить пособия, и особые условия знают далеко не все.
„В Эстонии принято рекомендовать женщинам вставать на учет на 7–9-й неделе беременности, в крайнем случае необходимо это сделать не позднее 12-й недели. Это важно как с точки зрения здоровья будущей матери и ребенка, так и из-за того, что у нее появятся права на различные льготы, например – повышенная компенсация на лечение зубов“, – обращает внимание советник отдела семейных компенсаций Департамента социального страхования Артур Панов.
Он отмечает, что эту компенсацию назначает не Департамент социального страхования. Но для департамента важно знать не день, когда будущая мама встанет на учет, а предполагаемую дату родов (ПДР), исходя из которой высчитываются пособия.
„Начиная с 23-й недели беременности у мамы могут появиться права на различные пособия, и нам важно, чтобы информация дошла до нас заранее, чтобы мы могли вовремя сделать предложение о пособиях“, – поясняет Панов.
Место проживания имеет значение
Планируя беременность, нужно учесть важные нюансы, чтобы не лишиться некоторых пособий. Например, если речь идет о пособии по рождению ребенка от местного самоуправления.
Так, в Таллинне для получения этого пособия один из родителей должен непрерывно, согласно Регистру народонаселения, проживать в городе в течение года до рождения ребенка. Второй родитель также должен проживать в столице, но для него время регистрации места жительства не имеет значения – достаточно, если это было сделано до рождения ребенка.
А для получения данного пособия в Маарду как минимум один из родителей (или родитель-одиночка), по данным регистра, должен проживать в городе не менее шести месяцев непосредственно перед рождением малыша.
„Пособия по рождению ребенка от самоуправлений назначают сами самоуправления, и они зависят от их собственных решений и возможностей. Департамент социального страхования не регулирует и не устанавливает размеры пособий местных самоуправлений. Все самоуправления платят пособия по рождению на основании прописки, часто у них есть требование о
сроке, в течение которого человек должен проживать на их территории“, – говорит Артур Панов.
Государство также выплачивает пособие по рождению ребенка. Это – одноразовая дотация, размер которой составляет 320 евро.
В случае рождения тройни или многоплодной беременности размер пособия – 1000 евро на каждого новорожденного.
Уйти пораньше или попозже?
Чем ближе предполагаемая дата родов, тем актуальнее для будущей матери становится вопрос: когда уходить в декрет? Многие по-прежнему именуют отпуск мамы до родов и после них именно этим словом, но официально в Эстонии это называется материнским отпуском, и длится он 100 дней.
„В Эстонии не предусмотрены возможности ухода в материнский отпуск ранее, чем за 70 дней до ПДР, – отмечает Панов. – У работающей беременной женщины есть право взять другие виды отпусков, предусмотренные Законом о трудовом договоре. Уйти в материнский отпуск можно максимально за 70 дней до ПДР, но если будущая мать этого не желает, то можно и не уходить“.
Есть женщины, которые хотят и имеют возможность работать до последнего. Однако им, по словам Артура Панова, стоит помнить о следующем. Стандартно можно уйти в материнский отпуск ровно за 70 дней до ПДР. Тогда он будет равен 100 дням. То есть 70 дней до родов и 30 дней после.
„Если уйти в материнский отпуск в промежутке 31–69 дней до ПДР, то он будет длиться 61–99 дней, и неиспользованные дни (из 100) будут начислены в пользу делимой родительской компенсации, – объясняет представитель Департамента социального страхования. – То есть, если в случае работающей матери длительность делимой родительской компенсации составляет 475 дней, то неиспользованные дни материнской компенсации будут добавлены к этим 475 дням“.
Если же уйти в материнский отпуск за 30 дней до ПДР и позднее, тогда неиспользованные дни, по словам Панова, просто сгорают. В этом случае материнский отпуск будет равен 30–60 дням, а делимая родительская компенсация составит 475 дней.
„Плюсов от позднего ухода в декрет нет, – констатирует специалист. – Если будущая мама уйдет в материнский отпуск за 30 дней до родов и позднее, то она потеряет более 40 дней отпуска. К тому же данный вид отпуска и компенсации созданы специально, чтобы беременная женщина смогла отдыхать дома, заботиться о своем здоровье и готовиться к появлению ребенка“.
Неточная дата
Опытные родители знают, что дети редко рождаются в ту дату, которую изначально ставят врачи. Одни малыши спешат появиться на свет пораньше, а другие сидят в утробе больше положенных 40 недель. Как же тогда рассчитывают компенсации?
„Если ребенок родится раньше, чем за 70 дней до ПДР, то мы имеем дело с преждевременными родами. В этом случае мать может начать получать материнскую компенсацию со дня родов и в течение 100 дней, – отвечает Артур Панов. – Если беременная ушла в декрет за 70 дней до ПДР, а ребенок
родился через 10 дней после этого, то у матери все равно есть право получать материнскую компенсацию в течение 100 дней. Это значит, что она будет ее получать в течение 90 дней после родов“.
Если ребенок родится позже ПДР, то, по словам специалиста, важно помнить, что материнский отпуск рассчитан на 70 дней до ПДР и 30 дней после. Соответственно, если ребенок родился на 10 дней позже, то у матери останется только 20 дней материнского отпуска (так как до родов она израсходовала 70+10 дней – прим. ред.).
Минимальная сумма материнской компенсации составляет 725 евро в месяц брутто (начиная с 01.01.2024).
Отцу – отпуск
После того, как ребенок родился и новоиспеченная мать использовала свой стодневный материнский отпуск, у родителей возникает новое право – на делимую родительскую компенсацию и отпуск.
Это разделяемое между родителями право, т. е. родители могут сами решать, кто из них будет получать родительскую зарплату с момента достижения ребенком возраста 31 дня и до его трехлетия. Однако это не означает, что компенсацию будут платить все три года. Хотя отпуск и может длиться до достижения ребенком трех лет, компенсацию выплачивают только половину этого времени – 475 дней.
Использование делимой родительской компенсации можно распланировать по дням, а получателя – поменять со следующего месяца. Кроме того, родители могут совместно получать все виды компенсаций, в том числе – делимую родительскую зарплату, максимум – в течение 60 дней.
Например, если мать находится в материнском отпуске, а отец – в отцовском отпуске одновременно в течение 30 дней, то получать делимую родительскую компенсацию они смогут в течение оставшихся 30 дней.
Помимо родительской компенсации и отпуска каждый отец имеет право на компенсацию за 30 календарных дней, которую он может взять за месяц до предполагаемой даты рождения ребенка и вплоть до достижения ребенком возраста трех лет.
„Размер компенсации – как материнской, так и отцовской, а также делимой – рассчитывается за период в 12 месяцев до начала беременности, соответственно, высокий доход во время беременности никак не повлияет на будущие выплаты“, – констатирует Артур Панов.
Он приводит пример: если мать в течение референтного периода зарабатывала в среднем 4733,53 и более евро в месяц брутто, то при получении делимой компенсации будет действовать максимальный предел (4733,53 евро). Больше данной суммы получать невозможно.
В случае же материнской компенсации лимита на размер выплат нет. И если зарплата беременной в референтный период была больше 4733,53 евро, то будет выплачиваться больше.
Максимальная сумма отцовской компенсации – 4733,53 евро в месяц брутто (157,78 евро в день, начиная с 01.01.2024).
Стоит отметить, что отец не может брать родительский отпуск и получать делимую родительскую компенсацию, пока он не использовал до конца отцовский отпуск либо не отказался от него.
Важно: все суммы родительской компенсации указаны брутто, поскольку все
виды родительской компенсации облагают подоходным налогом.
Считайте годы и дни
Если семья планирует еще одного ребенка, то, возможно, стоит поторопиться.
„Чтобы компенсация за второго ребенка была такой же, как за первого, разница между рождением первого и второго не должна быть более трех лет. Если второй ребенок родится через 3 года и 1 день после первого, то для него будут высчитывать новый размер компенсации“, – отмечает Панов.
Он объясняет, что, поскольку родитель, скорее всего, не работал, пока сидел дома с ребенком и получал пособия, у него отсутствовал доход, облагаемый социальным налогом. При стандартной процедуре расчета за 12 месяцев до беременности, если родитель не работал, будет применяться минимальная ставка пособия, то есть – 725 евро в месяц (начиная с 1 января 2024 года). В 2023 году эта сумма составляла 654 евро в месяц. В департаменте просят не путать это с минимальной зарплатой.
Иными словами, если социальный налог с зарплаты не платили вообще, тогда родителю положена минимальная ставка компенсации. Если же доход в референтный период все-таки у родителя имелся, но был равен минимальной зарплате или меньше, начисляют пособие в размере минимальной зарплаты.
„Если родитель работал в тот референтный период параллельно с получением компенсации и платил социальный налог, то его зарплата будет учтена, и размер новой компенсации будут соответственно высчитывать“, – поясняет Панов.
Для сравнения: минимальная зарплата в 2023 году – 725 евро в месяц, ставка родительской компенсации в 2023 году – 654 евро в месяц. Минимальная зарплата в 2024 году – 820 евро в месяц, ставка родительской компенсации в 2024 году – 725 евро в месяц.
„При расчете материнской компенсации учитывают предполагаемую дата родов, а при расчете отцовской и делимой – реальную дату родов. Это важно как раз в том случае, если предполагаемая дата рождения второго ребенка – через 2 года и 360 дней после рождения первого, а по факту он родился через 3 года и 2 дня. Тогда суммы будут радикально отличаться“, – отмечает Артур Панов
Рожать можно где угодно
Не все жители Эстонии рожают в своей стране. Это может быть личное решение семьи или воля случая, стечение обстоятельств. Влияет ли место рождения ребенка на право его родителей получать пособия от эстонского государства?
„Если родитель постоянно проживает в Эстонии и имеет право на получение пособий и компенсаций в Эстонии, но ребенок у него родился в другой стране, то Департамент социального страхования не сможет автоматически прислать предложение о назначении пособия. В этом случае необходимо зарегистрировать ребенка в Регистре народонаселения на основании документов, выданных за границей (свидетельство о рождении), и подать заявление в Департамент социального страхования. Тогда мы сможем назначить ему все пособия, на которые у человека есть право“, – отвечает представитель Департамента социального страхования.
Как зарегистрировать новорожденного?
Новорожденного нужно зарегистрировать в течение одного месяца после его рождения. Новорожденного регистрируют на основании письменного заявления родителя в течение семи дней с момента подачи заявления.
Заявление о регистрации рождения ребенка могут подать родители, состоящие или не состоящие в браке, а также одинокий родитель, если медицинское учреждение передало данные медицинской справки о рождении ребенка в Регистр народонаселения.
Зарегистрировать рождение ребенка в электронном виде нельзя, если:
ребенок родился за рубежом;
отцовство признал другой мужчина, который не является супругом матери ребенка;
супруги хотят подать заявление о том, что муж не является отцом ребенка;
родитель несовершеннолетний;
родитель совершеннолетний, но имеет ограниченную дееспособность.
Заявление можно подать
на сайте www.rahvastikuregister.ee,
в Таллиннском департаменте ЗАГС,
в городской или волостной управе
Источник: itk.ee
Работа плюс компенсация
Получая делимую родительскую компенсацию, можно также работать и получать доход. Если в какой-то месяц ваш брутто-доход окажется меньше половины верхнего предела компенсации, а в 2023 году это – 2145,65 евро (в 2024 году это 2366,76 евро), то выплачиваемая вам компенсация сокращена не будет.
Если доход окажется больше, сообщите об этом через среду самообслуживания Департамента социального страхования, поскольку в таком случае компенсация подлежит сокращению.
При получении дохода, облагаемого социальным налогом, родительская компенсация сокращается по следующей формуле:
Родительская компенсация – [(доход брутто – 2145,65 евро): 2] = уменьшенная родительская компенсация.
Например, если родителю назначена родительская компенсация в размере 1500 евро, за текущий месяц он получил 2200 евро брутто-дохода, то по формуле мы получим следующую уменьшенную сумму: 1500 – [(2200–2145,65): 2] = 1500–27,18 = 1472,83 евро.
Обратите внимание!
В период получения делимой родительской компенсации учитывается доход, полученный на ваш банковский счет в том же календарном месяце, что и родительская компенсация!
Как и при получении зарплаты, делимая родительская компенсация выплачивается за предыдущий месяц.
Вопрос-ответ
Кто имеет право на материнский капитал для граждан РФ?
„Я – гражданка России, живу постоянно в Эстонии, в Россию езжу только раз в год – к родственникам. У меня двое детей, оба родились здесь. И недавно я узнала, что вроде как могла претендовать на материнский капитал. Так ли это?“ - Юлия.
Мама-гражданка России имеет право на получение материнского капитала даже в том случае, если ее ребенок родился в Эстонии, при соблюдении двух условий: в момент родов женщина должна иметь российское гражданство, а родившийся ребенок должен также иметь гражданство РФ, которое подтверждается свидетельством о рождении.
Право семьи на материнский капитал подтверждает сертификат, его оформляют в Социальном фонде России. С 15 апреля 2020 года сертификат автоматически приходит в личный кабинет мамы на Госуслугах в электронном виде – по данным о регистрации рождения ребенка.
В случае родов на территории Эстонии информации о рождении в едином реестре ЗАГС нет, тогда за сертификатом можно обратиться в МФЦ или СФР.
При отсутствии регистрации на территории РФ документы нужно подавать лично или по почте в Департамент социальных выплат ПФР, расположенный по адресу: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4.
Документы понадобятся следующие:
Заявление о выдаче сертификата. Его можно подать на Госуслугах, через МФЦ или лично в отделении Социального фонда России.
Свидетельство о рождении ребенка.
Внутренний паспорт РФ и СНИЛС матери или того, кто является заявителем.
Свидетельство с отметкой о гражданстве того ребенка, с рождением которого появилось право на материнский капитал.
Решение суда или свидетельство о смерти матери, если заявитель – не она.
До 1 февраля 2024 года размер материнского капитала составляет:
на первого ребенка – 586,9 тысяч рублей (~5800 евро);
на второго ребенка – 775,6 тысяч рублей или 188,6 тысяч рублей, если ранее семья уже получала выплату на первенца.
После 1 февраля 2024 года материнский капитал на первого ребенка составит почти 631 тысяч рублей, а на второго – 834 тысяч рублей.
Средствами материнского капитала можно распорядиться только на территории Российской Федерации.