Родителям на заметку: какие пособия положены при рождении ребенка и как их получить?

„Пособия по рождению ребенка от самоуправлений назначают сами самоуправления, и они зависят от их собственных решений и возможностей. Департамент социального страхования не регулирует и не устанавливает размеры пособий местных самоуправлений. Все самоуправления платят пособия по рождению на основании прописки, часто у них есть требование о

А для получения данного пособия в Маарду как минимум один из родителей (или родитель-одиночка), по данным регистра, должен проживать в городе не менее шести месяцев непосредственно перед рождением малыша.

Так, в Таллинне для получения этого пособия один из родителей должен непрерывно, согласно Регистру народонаселения, проживать в городе в течение года до рождения ребенка. Второй родитель также должен проживать в столице, но для него время регистрации места жительства не имеет значения – достаточно, если это было сделано до рождения ребенка.

Планируя беременность, нужно учесть важные нюансы, чтобы не лишиться некоторых пособий. Например, если речь идет о пособии по рождению ребенка от местного самоуправления.

„Начиная с 23-й недели беременности у мамы могут появиться права на различные пособия, и нам важно, чтобы информация дошла до нас заранее, чтобы мы могли вовремя сделать предложение о пособиях“, – поясняет Панов.

Он отмечает, что эту компенсацию назначает не Департамент социального страхования. Но для департамента важно знать не день, когда будущая мама встанет на учет, а предполагаемую дату родов (ПДР), исходя из которой высчитываются пособия.

„В Эстонии принято рекомендовать женщинам вставать на учет на 7–9-й неделе беременности, в крайнем случае необходимо это сделать не позднее 12-й недели. Это важно как с точки зрения здоровья будущей матери и ребенка, так и из-за того, что у нее появятся права на различные льготы, например – повышенная компенсация на лечение зубов“, – обращает внимание советник отдела семейных компенсаций Департамента социального страхования Артур Панов.

Многие будущие родители лишь в общих чертах имеют представление о том, что их растущей семье полагаются какие-то выплаты и льготы. Но размеры сумм, сроки, когда можно получить пособия, и особые условия знают далеко не все.

сроке, в течение которого человек должен проживать на их территории“, – говорит Артур Панов.

Государство также выплачивает пособие по рождению ребенка. Это – одноразовая дотация, размер которой составляет 320 евро.

В случае рождения тройни или многоплодной беременности размер пособия – 1000 евро на каждого новорожденного.

Уйти пораньше или попозже?

Чем ближе предполагаемая дата родов, тем актуальнее для будущей матери становится вопрос: когда уходить в декрет? Многие по-прежнему именуют отпуск мамы до родов и после них именно этим словом, но официально в Эстонии это называется материнским отпуском, и длится он 100 дней.

„В Эстонии не предусмотрены возможности ухода в материнский отпуск ранее, чем за 70 дней до ПДР, – отмечает Панов. – У работающей беременной женщины есть право взять другие виды отпусков, предусмотренные Законом о трудовом договоре. Уйти в материнский отпуск можно максимально за 70 дней до ПДР, но если будущая мать этого не желает, то можно и не уходить“.

Есть женщины, которые хотят и имеют возможность работать до последнего. Однако им, по словам Артура Панова, стоит помнить о следующем. Стандартно можно уйти в материнский отпуск ровно за 70 дней до ПДР. Тогда он будет равен 100 дням. То есть 70 дней до родов и 30 дней после.

„Если уйти в материнский отпуск в промежутке 31–69 дней до ПДР, то он будет длиться 61–99 дней, и неиспользованные дни (из 100) будут начислены в пользу делимой родительской компенсации, – объясняет представитель Департамента социального страхования. – То есть, если в случае работающей матери длительность делимой родительской компенсации составляет 475 дней, то неиспользованные дни материнской компенсации будут добавлены к этим 475 дням“.

Если же уйти в материнский отпуск за 30 дней до ПДР и позднее, тогда неиспользованные дни, по словам Панова, просто сгорают. В этом случае материнский отпуск будет равен 30–60 дням, а делимая родительская компенсация составит 475 дней.