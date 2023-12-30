За рубежом
30.12.2023, 11:15

Из влюбленных — в подсудимые. Женщина перевела большую сумму в биткоинах и была признана виновной в отмывании денег

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: TY LIM | SHUTTERSTOCK.COM VIA PUZZLEPIX

По мнению окружного суда, при переводе денег было столько признаков, указывающих на преступление, что человеку должно было быть ясно — этого делать нельзя! Еженедельник Maaleht рассказал о двух малоизвестных схемах мошенничества.

Почти три года назад две финские женщины стали жертвами замысловатой комбинации неизвестного мошенника. Одна из женщин из-за этого недавно была еще и осуждена за отмывание денег, сообщает Yle

История первой жертвы

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