30.12.2023, 11:15
Из влюбленных — в подсудимые. Женщина перевела большую сумму в биткоинах и была признана виновной в отмывании денег
ФОТО: TY LIM | SHUTTERSTOCK.COM VIA PUZZLEPIX
По мнению окружного суда, при переводе денег было столько признаков, указывающих на преступление, что человеку должно было быть ясно — этого делать нельзя! Еженедельник Maaleht рассказал о двух малоизвестных схемах мошенничества.
Почти три года назад две финские женщины стали жертвами замысловатой комбинации неизвестного мошенника. Одна из женщин из-за этого недавно была еще и осуждена за отмывание денег, сообщает Yle