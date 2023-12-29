Под новый год жители Эстонии в обновленной системе здоровья увидели жуткие диагнозы у себя и своих детей. Что все это значит?(22)
Новая система Terviseportaal, которая появилась вместо привычного эстоноземельцам Digilugu в разделе „рекомендации по вакцинации“ выдала жителям Эстонии и их детям , несуществующие, как им кажется, диагнозы. Поначалу люди решили, что это сбой системы. Но управляющий средой самообслуживания TEHIK проблем не признает. По их мнению, все дело в медиках, которые эти самые диагнозы поставили.
Эстоноземельцы под праздники поделились шоком: у их детей поголовно выставлен диагноз „гемиплегия“. Это неврологический синдром, который проявляется полной утратой произвольных движений в конечностях на одной стороне тела. Гемиплегия может выступать как самостоятельная патология при остром нарушении кровообращения головного мозга, так и как разновидность детского церебрального паралича.
У части пациентов выставлен диагноз „ожирение“, „диабет“, „психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака“ и масса других странных диагнозов, о которых они и не подозревали. Семейные врачи констатируют: к ним хлынул поток людей, требующих объяснения. Это подтверждается и множеством комментариев на эту тему в известной группа „Просто о медицине“.
Корреспондент RusDelfi также заглянула в среду самообслуживания нового портала здоровья и ужаснулась, увидев незнакомые диагнозы у себя и своих детей.