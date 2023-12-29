Редкая возможность: в Уус-Ярвекюла предлагаются готовые к заселению боксы новых рядных домов

„Я не припомню такого за последние десять-двенадцать лет, чтобы в Таллинне или его окрестностях можно было купить бокс нового рядного дома, когда строительство уже полностью завершено, более того, чтобы покупателям при этом на выбор предлагались разные варианты решения интерьера“, – сказал Маркус Кюлавийр из Invego и добавил, что полностью завершить строительство части домов ещё до того, как они обретут своих владельцев, это был сознательный выбор застройщика. „Мы даём людям возможность приехав, на месте выбирать и решать, какой дом им больше нравится“, – пояснил Кюлавийр.

Жилой район Уус-Ярвекюла находится в волости Раэ, совсем рядом с Таллинном, но к природе этот район расположен ещё ближе. Чистой, нетронутой природе здесь уделяется особое внимание, каждый домовладелец может наслаждаться ею в собственном саду, где он может строить снежные крепости со своими детьми или летом устраивать барбекю с друзьями. Есть здесь и другие возможности проведения досуга – в центре района оборудована детская площадка, где младшие члены семьи могут строить замки из песка или вместе играть в мяч, и для взрослых в Уус-Ярвекюла предусмотрены зоны отдыха. А ещё, в окрестностях есть различные возможности для занятий спортом.

Что касается образования, в Уус-Ярвекюла много разных возможностей, остаётся только выбрать, какой из имеющихся вариантов больше подходит подрастающему поколению каждой конкретной семьи. К школе Киндлузе из Уус-Ярвекюла ведёт велодорожка, а детский сад Ярвекюла и вовсе находится рядом с домом для большинства жителей. Кроме того, рядом с Уус-Ярвекюла также находятся школа Ярвекюла, детский сад-начальная школа Пеэтри и детский сад Сынаялг. Есть из чего выбрать, к тому же, Уус-Ярвекюла имеет хорошее сообщение со столицей, что ещё больше расширяет возможности.