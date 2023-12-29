Редкая возможность: в Уус-Ярвекюла предлагаются готовые к заселению боксы новых рядных домов
В жилом районе Уус-Ярвекюла, строительством которого занимается Invego, треть домов уже полностью готова – а это значит, что начать жить в своём новом доме можно уже завтра, и первые полсотни семей переедут в Уус-Ярвекюла в ближайшие несколько недель.
„Я не припомню такого за последние десять-двенадцать лет, чтобы в Таллинне или его окрестностях можно было купить бокс нового рядного дома, когда строительство уже полностью завершено, более того, чтобы покупателям при этом на выбор предлагались разные варианты решения интерьера“, – сказал Маркус Кюлавийр из Invego и добавил, что полностью завершить строительство части домов ещё до того, как они обретут своих владельцев, это был сознательный выбор застройщика. „Мы даём людям возможность приехав, на месте выбирать и решать, какой дом им больше нравится“, – пояснил Кюлавийр.
Жилой район Уус-Ярвекюла находится в волости Раэ, совсем рядом с Таллинном, но к природе этот район расположен ещё ближе. Чистой, нетронутой природе здесь уделяется особое внимание, каждый домовладелец может наслаждаться ею в собственном саду, где он может строить снежные крепости со своими детьми или летом устраивать барбекю с друзьями. Есть здесь и другие возможности проведения досуга – в центре района оборудована детская площадка, где младшие члены семьи могут строить замки из песка или вместе играть в мяч, и для взрослых в Уус-Ярвекюла предусмотрены зоны отдыха. А ещё, в окрестностях есть различные возможности для занятий спортом.
Что касается образования, в Уус-Ярвекюла много разных возможностей, остаётся только выбрать, какой из имеющихся вариантов больше подходит подрастающему поколению каждой конкретной семьи. К школе Киндлузе из Уус-Ярвекюла ведёт велодорожка, а детский сад Ярвекюла и вовсе находится рядом с домом для большинства жителей. Кроме того, рядом с Уус-Ярвекюла также находятся школа Ярвекюла, детский сад-начальная школа Пеэтри и детский сад Сынаялг. Есть из чего выбрать, к тому же, Уус-Ярвекюла имеет хорошее сообщение со столицей, что ещё больше расширяет возможности.
Особенность района Уус-Ярвекюла, развитием которого занимается Invego, состоит в том, что здесь есть только рядные и парные дома. Отсутствие многоквартирных домов делает все дома Уус-Ярвекюла значительно более приватными. „В Уус-Ярвекюла можно наслаждаться жизнью в более спокойном ритме, в гармонии с природой“, — сказал Кюлавийр, который тоже является одним из будущих жителей этого района.
Кроме того, всем новосёлам предоставляется строительная гарантия на 5 лет, которая распространяется и на всё, что находиться внутри дома. Имея гарантию, новоиспечённому владельцу недвижимости не приходится о ней беспокоиться в первые несколько лет, он может спокойно обустраиваться и жить. Это прекрасная возможность – беззаботно начать новый год в зимнем Уус-Ярвекюла.
Invego занимается комплексной застройкой уникальных жилых районов, имеющих собственное лицо, чтобы иметь возможность предлагать варианты, соответствующие самым разным пожеланиям и предпочтениям. Кроме Уус-Ярвекюла все желающие сейчас могут выбрать себе дом также в таких районах как Тискреоя, Луккаранна или Keila Pargikodud.