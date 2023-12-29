ФОТО и ВИДЕО | Два эстонских велосипедиста-любителя проехали 500 км за 28 часов на велодроме Пирита

Николаевский и Тали проехали 330-метровый круг по заснеженному и обледенелому велодрому, где им нужно было проехать 1501 круг, чтобы преодолеть 500 километров.

Велосипедисты планировали преодолеть 500 километров за один заход, а о том, чтобы сделать перерыв и поспать в тепле на половине пути, не было и речи. „Мы едем прямо и проедем столько, сколько сможем. „Сон переоценивают“, — сказал Николаевский перед марафоном.

По словам велосипедистов, они не только проверяли себя, но и пытались привлечь внимание к плачевному состоянию велодрома Пирита. „Немного забавно проводить чемпионат Эстонии по велоспорту на треке в Финляндии. На нашем треке были выиграны некоторые медали, а также медали олимпийских игр. Мы хотели показать, что и здесь необходимо внести свой вклад“, - сказал Николаевский.

Энтузиасты, пришедшие на велотрек, чтобы увидеть финиш велосипедистов, поначалу опасались, что велосипедисты не финишируют. Промчавшись через финишную черту, они проехали еще один круг. „А теперь еще раз!“ крикнул один из болельщиков.

К счастью, на следующем круге спортсмены остановились перед болельщиками, приняли поздравления и откупорили бутылку шампанского. Счастливые финишировавшие спортсмены давали юмористические интервью журналистам. Хотя на странице Hawaii Express в Facebook перед стартом было сделано лишь одно скромное сообщение о необычном вызове. Однако слух о „сумасшедших эстонских велогонщиках“ быстро распространился через СМИ, и к утру четверга случайные прохожие уже знали, о чем идет речь.

Смотрите видео финиша

„Было здорово видеть людей, которым не все равно, которые пришли посмотреть и сказать: „Ах, я не поверил!“ Единственный раз, когда никого не было, было с трех до четырех часов“, — рассказал Евгений.