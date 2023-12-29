29.12.2023, 10:51
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 16-летнего юношу
Поскольку ранее молодой человек на такой длительный срок из дома не уходил, то близкие Стефана встревожены. Он может находится в Таллинне или Виймси.
Телефон Стефана отключен, поиски пока результата не дали.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, светлые вьющиеся волосы. Уходя из дома был одет в черную куртку, голубые джинсы и белые кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел молодого человека или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 112.
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