ФОТО И ВИДЕО | „Столько целей одновременно мы еще не видели“. В результате крупнейшей с начала войны воздушной атаки пострадали Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр и другие города
Российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 29 декабря. При обстреле армия РФ использовала ударные беспилотники „Шахед“, а также крылатые и зенитные ракеты. По данным на 12:25 мск известно, что погибли 12 человек, больше 90 пострадали. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил изданию „Бабель“, что во время массированного удара Россия использовала разные типы ракет, а „столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели“, сообщает „Медуза“.
Киев
Киев атаковали десятками ракет разного типа, они заходили на город волнами и с разных направлений, заявил глава военной администрации Киева Сергей Попко. Он утверждает, что силы противовоздушной обороны поразили над Киевом более 30 воздушных целей. В результате массированной ракетной атаки в Киеве есть разрушения и пострадавшие, добавил Попко.
По словам Попко, в Шевченковском районе города поврежден жилой дом, на территории гаражей произошел пожар. Еще повреждено здание станции метро „Лукьяновская“, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в Шевченковском районе также повреждены склады, из под-завалов извлекли тело погибшего человека. Кроме того, произошел пожар на территории нежилой застройки, а также в недостроенном бизнес-центре.
В Подольском районе произошел пожар на территории складов на площади три тысячи квадратных метров, из-за чего, по словам Попко, есть „много раненых“. Под завалами находятся десять человек.
В Святошинском районе Киева загорелся незаселенный многоэтажный дом, в другом месте загорелись три припаркованных автомобиля, пострадал один человек. В Дарницком районе повреждены частный и многоквартирный жилые дома, без пострадавших и возгорания.
По последним данным украинских властей, в Киеве погиб один человек и пострадал по меньшей мере 21 человек (ранее сообщалось, что погибших двое, но в военной администрации это опровергли). МВД Украины опубликовало фотографии, на которых, как утверждается, показаны последствия удара по Киеву.
В сети появилось видео, на котором, предположительно, показан ракетный удар по жилому дому в Киеве. Где снято видео, неизвестно.
Харьков
Харьков ночью и утром трижды обстреляли ракетами, сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам, российские войска ударили крылатыми ракетами Х-22 и ракетами, выпущенными из комплекса С-300. Всего ночью и утром по городу запустили около 20 ракет, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. Разрушены или повреждены жилые дома, школа, почта, склады, транспортное депо, предприятия. В одном из медицинских учреждений взрывной волной повреждены крыша и окна.
В результате российских ударов в Харькове погиб один человек, 11 пострадали, сообщил Синегубов. Из-за обстрела в городе возникли проблемы с подачей электричества для общественного транспорта.
Днепр
В Днепре, по данным украинских СМИ, после ракетного удара загорелся торговый центр. На видеозаписях, снятых, как утверждается, возле ТЦ, видно тело погибшего или раненого человека. В одном из роддомов Днепра произошел пожар. „В результате попадания существенно повреждено здание медучреждения. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие“, — заявили в Минздраве. Глава Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате обстрела города есть погибшие и раненые.
Как уточнил начальник администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, погибли пять человек, пострадали 20 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами могут быть люди. По словам главы области, помимо торгового центра и роддома повреждены частный жилой дом и шестиэтажное здание.
Львов
В течение ночи российские военные применили больше 20 беспилотников типа „Шахед-136/131“. По меньшей мере 14 беспилотников выпустили по Львовской области, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. По его словам, восемь дронов сбили.
Как сообщил глава Львова Андрей Садовый, из-за обстрела произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, также есть попадание в жилой дом на улице Хоткевича. Из-за удара по дому погиб один человек, трое ранены, сообщил Козицкий. В одном из лицеев города начался пожар, предположительно, из-за падения обломков. Также повреждены три школы и детский сад. Кроме того, есть попадание в одно из предприятий во Львове. Там частично разрушены административные здания и производственные цеха, никто не пострадал.
Всего при ударе по Львову погиб один человек, 15 ранены. Многие из пострадавших получили ранения из-за осколков окон, выбитых в жилых домах взрывной волной.
Одесса
В Одессе обломки сбитого дрона упали на многоэтажное здание, где возник пожар, заявил глава областной администрации Олег Кипер. В результате случившегося никто не пострадал, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. В Одесском районе произошел пожар в законсервированном здании одного из объектов инфраструктуры, рассказали в пресс-службе Сил обороны юга Украины. Кроме того, по данным Минздрава, в Одессе в результате удара по школе погиб один человек, ранены семь человек, в том числе ребенок.
Как уточнил Олег Кипер, всего в результате удара по Одессе погибли три человека, пострадали 23.
Запорожье
Украинские СМИ также сообщили, что взрывы звучали в Запорожье. Целью удара стали несколько предприятий в городе, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, одна из ракет попала по открытой местности, другая разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома. По последним данным, погибли две местных жительницы, пострадали 10 человек. Под завалами одного из зданий могут быть люди. В министерстве здравоохранения Украины сообщили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Конотоп
В Сумской области из-за ракетного удара по городу Конотоп пострадали три человека, заявили в региональной администрации. По ее данным, из-за обстрела повреждения получили многоквартирный дом, станция технического обслуживания автомобилей. Загорелся один из автомобилей.
Под удар попали промышленные и военные объекты, заявили в ВСУ. Зеленский пообещал „ответ террористам“
Российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения: 36 ударных дронов „Шахед“, не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, восемь крылатых ракет Х-22/Х-32, не менее 14 баллистических ракет, пять ракет „Кинжал“, четыре Х-31П и одну Х-59. Украинские военные уничтожили 27 дронов и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ били почти всеми доступными типами вооружений. „Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковочная площадка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале“, — заявил Зеленский. Президент заявил, что Украина „обязательно ответит террористам на их удары“.
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