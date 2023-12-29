ФОТО И ВИДЕО | „Столько целей одновременно мы еще не видели“. В результате крупнейшей с начала войны воздушной атаки пострадали Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр и другие города

Харьков ночью и утром трижды обстреляли ракетами, сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам , российские войска ударили крылатыми ракетами Х-22 и ракетами, выпущенными из комплекса С-300. Всего ночью и утром по городу запустили около 20 ракет, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. Разрушены или повреждены жилые дома, школа, почта, склады, транспортное депо, предприятия. В одном из медицинских учреждений взрывной волной повреждены крыша и окна.

В сети появилось видео, на котором, предположительно, показан ракетный удар по жилому дому в Киеве. Где снято видео, неизвестно.

По последним данным украинских властей, в Киеве погиб один человек и пострадал по меньшей мере 21 человек (ранее сообщалось, что погибших двое, но в военной администрации это опровергли). МВД Украины опубликовало фотографии, на которых, как утверждается, показаны последствия удара по Киеву.

В Святошинском районе Киева загорелся незаселенный многоэтажный дом, в другом месте загорелись три припаркованных автомобиля, пострадал один человек. В Дарницком районе повреждены частный и многоквартирный жилые дома, без пострадавших и возгорания.

В Подольском районе произошел пожар на территории складов на площади три тысячи квадратных метров, из-за чего, по словам Попко, есть „много раненых“. Под завалами находятся десять человек.

По словам Попко, в Шевченковском районе города поврежден жилой дом, на территории гаражей произошел пожар. Еще повреждено здание станции метро „Лукьяновская“, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам , в Шевченковском районе также повреждены склады, из под-завалов извлекли тело погибшего человека. Кроме того, произошел пожар на территории нежилой застройки, а также в недостроенном бизнес-центре.

Киев атаковали десятками ракет разного типа, они заходили на город волнами и с разных направлений, заявил глава военной администрации Киева Сергей Попко. Он утверждает , что силы противовоздушной обороны поразили над Киевом более 30 воздушных целей. В результате массированной ракетной атаки в Киеве есть разрушения и пострадавшие, добавил Попко.

В результате российских ударов в Харькове погиб один человек, 11 пострадали, сообщил Синегубов. Из-за обстрела в городе возникли проблемы с подачей электричества для общественного транспорта.

Днепр

В Днепре, по данным украинских СМИ, после ракетного удара загорелся торговый центр. На видеозаписях, снятых, как утверждается, возле ТЦ, видно тело погибшего или раненого человека. В одном из роддомов Днепра произошел пожар. „В результате попадания существенно повреждено здание медучреждения. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие“, — заявили в Минздраве. Глава Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате обстрела города есть погибшие и раненые.

Как уточнил начальник администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, погибли пять человек, пострадали 20 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами могут быть люди. По словам главы области, помимо торгового центра и роддома повреждены частный жилой дом и шестиэтажное здание.

Львов

В течение ночи российские военные применили больше 20 беспилотников типа „Шахед-136/131“. По меньшей мере 14 беспилотников выпустили по Львовской области, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. По его словам, восемь дронов сбили.

Как сообщил глава Львова Андрей Садовый, из-за обстрела произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, также есть попадание в жилой дом на улице Хоткевича. Из-за удара по дому погиб один человек, трое ранены, сообщил Козицкий. В одном из лицеев города начался пожар, предположительно, из-за падения обломков. Также повреждены три школы и детский сад. Кроме того, есть попадание в одно из предприятий во Львове. Там частично разрушены административные здания и производственные цеха, никто не пострадал.

Всего при ударе по Львову погиб один человек, 15 ранены. Многие из пострадавших получили ранения из-за осколков окон, выбитых в жилых домах взрывной волной.

Одесса