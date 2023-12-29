ЧП и криминал
29.12.2023, 09:14

СВОДКА ЗА СУТКИ | Полиция задержала 8 водителей

 
В этом ДТП, которое произошло в четверг в Вильяндимаа, нетрезвый водитель серьезно не пострадал
В этом ДТП, которое произошло в четверг в Вильяндимаа, нетрезвый водитель серьезно не пострадал
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

За минувшие сутки в Эстонии не зарегистрировано ни одного ДТП, в котором серьезно пострадали бы люди.

За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 8 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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