29.12.2023, 09:14
СВОДКА ЗА СУТКИ | Полиция задержала 8 водителей
ФОТО: | Delfi Meedia
За минувшие сутки в Эстонии не зарегистрировано ни одного ДТП, в котором серьезно пострадали бы люди.
За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 8 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.
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