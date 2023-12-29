Баскетбольная Евролига: „Баскония“ проиграла „Олимпии“ в юбилейном матче игрока сборной Эстонии

Клуб „Олимпия“ мощно начал матч и уже через несколько минут вырвался вперед более чем на 10 очков. Позже „Баскония“ тоже проснулась, но после первой четверти проигрывала со счетом 12:20. Во второй четверти преимущество хозяев еще больше возросло, а к перерыву итальянцы выигрывали со счетом 46:31.

Вторая половина встречи также началась для „Олимпии“ лучше, и уже через пару минут преимущество выросло до 24 очков. Однако „Баскония“ не сдавалась. На бурное начало итальянского клуба гости ответили рывком 15:1, сократив отставание до десяти очков. Перед последней четвертью „Олимпия“ выигрывала со счетом 60:48. В решающей четверти чуда не произошло. Хозяева удержали преимущество и одержали победу со счетом 76:67.

Лучшим в составе победителей стал Николо Мелли, набравший 21 очко. В составе „Басконии“ по 12 очков набрали литовец Тадас Седекерскис и нигериец Чима Монеке. Коцар, который в четверг провел свой 100-й матч за испанский клуб, получил чуть меньше 13 минут игрового времени, набрав два очка, сделав два подбора и отдав один ассист. Сандер Райесте на площадку не выходил.

С девятью победами и восемью поражениями „Баскония“ делит в Евролиге 9-10-е место. Миланская „Олимпия“ занимает 13-е место с семью победами и 10 поражениями.

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