ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (673-й день) | Украина может получить замороженные активы РФ

Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 в районах населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. В течение суток перехвачено семь снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 33 украинских беспилотника.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия войск РФ поразили склад топлива для военной техники ВСУ, а также живую силу и военную технику противника в 138 районах.

На донецком направлении армия РФ поразила живую силу и технику трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР. Потери противника — до 230 военнослужащих.

На краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. Потери ВСУ — до 210 военных.

На купянском направлении войска РФ отразили шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих.

Согласно последнему отчёту Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля 2022 года по 21 ноября 2023 года в Украине погибли по меньшей мере 10 тысяч мирных жителей, получили ранения не менее 18 500 человек.

Месяц назад Детский фонд ООН оценивал число погибших несовершеннолетних в 560, также предупреждая, что эта цифра далека от окончательной.

„Эти цифры — не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях“, – говорится в сообщении прокуратуры.

В условиях, когда на поставках зерна из черноморских портов Украины фактически поставлен крест после прекращения зерновой сделки, Дунай считается основной альтернативой.

По данным украинских военных, балкер направлялся в один из дунайских портов для загрузки зерном. В результате подрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Спасательная служба оказала помощь экипажу.

По его словам, сегодня днем российские военные обстреляли село Беленькое в Запорожской области. В результате обстрела погибли двое мужчин, еще три человека получили ранения.

По его словам, дрон сбросил взрывное устройство, из-за чего пострадал мужчина, находившийся на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и ног. Его госпитализировали в Белгороде.

Треть территории Украины считается заминированной, как сообщал ранее международный аналитический центр Globsec, Украина представляет собой самую большую заминированную территорию мира, обойдя по этому показателю даже Афганистан и Сирию.

С февраля 2022 года было обезврежено 464 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 3 145 авиационных бомб.

В результате подрыва на минах в Украине погибли 277 человек с начала войны в феврале 2022 года. Среди них 14 детей, привел цифры представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий.

С начала войны в Украине на минах подорвались 277 человек

По данным ВСУ, помимо ракет, РФ атаковала Украину около 3700 ударными беспилотниками типа „шахед“. Из них украинские военные уничтожили около 2900.

„Треть из этого количества составляли ракеты С-300 и С-400. Около 900 штук — баллистические ракеты „Искандер-М“. Ракет „Кинжал“ использовали уже 48 штук“, — говорится в сообщении.

Россия запустила по Украине около 7400 ракет различных типов за время войны с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины (Стратком).

„Провел продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. […] Работаем дальше над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем“, – написал Ермак в соцсети X.

Снятое с воздуха видео было опубликовано в интернете. На кадрах видно, как три безоружных человека падают с неподвижной позиции после обстрела. Невозможно оперативно проверить и подтвердить подлинность этого видео. Минобороны России произошедшее не комментировало.

Как заявили власти Украины, российские военнослужащие в декабре этого года во время боевого столкновения вблизи населенного пункта Работино Запорожской области взяли в плен трех украинских военных. Через час их расстреляли, говорится в заявлении Генпрокурора Украины.

„Рано или поздно военные преступники из Российской Федерации будут отвечать за свои зверства перед международным уголовным трибуналом“, – добавили в ДШВ ВСУ.

Там добавили, что правонарушение внесено в единый реестр досудебных расследований, а материалы дела будут переданы в Международный уголовный суд.

„Трое военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые выбыли из строя в результате попадания в плен после получения ранений и контузий различной степени тяжести“, – говорится в сообщении.

Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и два склада боеприпасов.

За сутки украинская авиация нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам российской армии.

На шахтерском направлении штурмовых действий не было, однако российские войска нанесли авиаудар в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать российскую армию в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где были совершены две атаки на позиции украинских войск.

На авдеевском направлении украинские войска отбили 11 атак восточнее Новобахмутовки и Авдеевки и еще 10 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На лиманском направлении наступательных действий со стороны российских войск не было, но были нанесены авиаудары по ряду населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На северском и слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

За прошедшие сутки произошло 42 боевых столкновения. Российские войска нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, а также совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.

Филашкин, как пишет Hromadske, с 2007 года был милиционером, затем стал заместителем начальника главного управления полиции в Донецкой области, а с 2019 года занимал должность заместителя главы Донецкой администрации.

Украина может получить замороженные активы РФ

В последние дни заметно активизировались разговоры о возможной передаче Украине замороженных российских активов, находящихся в западных юрисдикциях, пишет УНИАН. Агентство Reuters собрало разрозненные данные о том, сколько этих денег есть на самом деле, и что они собой представляют.

Отмечается, что российский Центробанк, как это делают все центральные банки мира, держит свои золотовалютные резервы в наиболее ликвидных активах, таких как основные мировые валюты, золото и государственные облигации. До вторжения в Украину около половины этих резервов хранились на Западе.

По данным самого же Центробанка РФ, в целом в странах Запада заморожены такие активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Это была как раз половина от тех 612 миллиардов долларов золотовалютного резерва, который РФ имела на начало вторжения в Украину.

По материалам УНИАН, Медузы и Би-би-си.

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