ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (673-й день) | Украина может получить замороженные активы РФ
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
В Черном море гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на российской мине
В Черном море на российской морской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы, сообщают Силы обороны юга Украины.
По данным украинских военных, балкер направлялся в один из дунайских портов для загрузки зерном. В результате подрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Спасательная служба оказала помощь экипажу.
В условиях, когда на поставках зерна из черноморских портов Украины фактически поставлен крест после прекращения зерновой сделки, Дунай считается основной альтернативой.
В Украине с начала войны погибли 513 детей - Генпрокуратура
С момента полномасштабного вторжения России в Украине погибли 513 детей, сообщил офис генерального прокурора Украины.
По подсчётам украинских прокуроров, 1674 детей с начала войны получили ранения.
„Эти цифры — не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях“, – говорится в сообщении прокуратуры.
Больше всего пострадавших — в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Луганской областях.
Месяц назад Детский фонд ООН оценивал число погибших несовершеннолетних в 560, также предупреждая, что эта цифра далека от окончательной.
Согласно последнему отчёту Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля 2022 года по 21 ноября 2023 года в Украине погибли по меньшей мере 10 тысяч мирных жителей, получили ранения не менее 18 500 человек.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении войска РФ отразили шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих.
На краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. Потери ВСУ — до 210 военных.
На донецком направлении армия РФ поразила живую силу и технику трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР. Потери противника — до 230 военнослужащих.
На южно-донецком направлении войска РФ поразили живую силу ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Потери противника — до 115 военных.
На запорожском направлении российские военные поразили живую силу и технику противника районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ — до 80 военных.
На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия войск РФ поразили склад топлива для военной техники ВСУ, а также живую силу и военную технику противника в 138 районах.
Истребительная авиация России сбила украинский самолет Су-25 в районе города Краматорск ДНР.
Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 в районах населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. В течение суток перехвачено семь снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 33 украинских беспилотника.
ВСУ: с начала войны Россия запустила по Украине 7400 ракет
Россия запустила по Украине около 7400 ракет различных типов за время войны с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины (Стратком).
„Треть из этого количества составляли ракеты С-300 и С-400. Около 900 штук — баллистические ракеты „Искандер-М“. Ракет „Кинжал“ использовали уже 48 штук“, — говорится в сообщении.
По данным ВСУ, помимо ракет, РФ атаковала Украину около 3700 ударными беспилотниками типа „шахед“. Из них украинские военные уничтожили около 2900.
С начала войны в Украине на минах подорвались 277 человек
В результате подрыва на минах в Украине погибли 277 человек с начала войны в феврале 2022 года. Среди них 14 детей, привел цифры представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий.
С февраля 2022 года было обезврежено 464 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 3 145 авиационных бомб.
Треть территории Украины считается заминированной, как сообщал ранее международный аналитический центр Globsec, Украина представляет собой самую большую заминированную территорию мира, обойдя по этому показателю даже Афганистан и Сирию.
Житель Белгородской области ранен из-за атаки дрона
Один мирный житель Белгородской области ранен из-за атаки дрона в селе Мокрая Орловка в Грайворонском районе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон сбросил взрывное устройство, из-за чего пострадал мужчина, находившийся на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и ног. Его госпитализировали в Белгороде.
Из-за взрыва поврежден частный жилой дом — выбиты окна и посечены фасад и забор, а также повреждена хозяйственная постройка.
Глава ОВА: в результате обстрела села в Запорожской области два человека погибли
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
По его словам, сегодня днем российские военные обстреляли село Беленькое в Запорожской области. В результате обстрела погибли двое мужчин, еще три человека получили ранения.
Малашко добавил, что взрывной волной был поврежден автомобиль.
Видео с расстрелом пленных: погибшие могли быть бойцами 82-й бригады ВСУ
Украинские военнослужащие, видео с расстрелом которых появилось накануне, были бойцами 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, заявили в Десантно-штурмовых войсках Украины.
„Трое военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые выбыли из строя в результате попадания в плен после получения ранений и контузий различной степени тяжести“, – говорится в сообщении.
Там добавили, что правонарушение внесено в единый реестр досудебных расследований, а материалы дела будут переданы в Международный уголовный суд.
„Рано или поздно военные преступники из Российской Федерации будут отвечать за свои зверства перед международным уголовным трибуналом“, – добавили в ДШВ ВСУ.
В среду Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело после публикации видео.
Как заявили власти Украины, российские военнослужащие в декабре этого года во время боевого столкновения вблизи населенного пункта Работино Запорожской области взяли в плен трех украинских военных. Через час их расстреляли, говорится в заявлении Генпрокурора Украины.
Снятое с воздуха видео было опубликовано в интернете. На кадрах видно, как три безоружных человека падают с неподвижной позиции после обстрела. Невозможно оперативно проверить и подтвердить подлинность этого видео. Минобороны России произошедшее не комментировало.
В офисе Зеленского рассказали о подготовке его встречи с Орбаном
Власти Украины и Венгрии готовят встречу украинского президента Владимира Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана в ближайшее время, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
„Провел продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. […] Работаем дальше над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем“, – написал Ермак в соцсети X.
Официальная встреча Зеленского и Орбана станет первой с начала войны в Украине.
Зеленский сменил глав гражданских администраций Ровенской и Донецкой областей
Главой Ровенской гражданской администрации стал Александр Коваль, Донецкой гражданской администрации — Вадим Филашкин.
Коваль перешел на новый пост с должности главы Ровенской районной государственной администрации.
Филашкин, как пишет Hromadske, с 2007 года был милиционером, затем стал заместителем начальника главного управления полиции в Донецкой области, а с 2019 года занимал должность заместителя главы Донецкой администрации.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 42 боевых столкновения. Российские войска нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, а также совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
На северском и слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
На купянском направлении украинские силы отбили 12 атак российских войск в районе Синьковки Харьковской области. Российская армия нанесла авиаудары вблизи Петропавловки и Глушковки Харьковской области.
На лиманском направлении наступательных действий со стороны российских войск не было, но были нанесены авиаудары по ряду населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.
На бахмутском направлении украинские силы отразили три атаки вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские войска отбили 11 атак восточнее Новобахмутовки и Авдеевки и еще 10 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать российскую армию в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где были совершены две атаки на позиции украинских войск.
На шахтерском направлении штурмовых действий не было, однако российские войска нанесли авиаудар в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.
На запорожском направлении украинские силы отбили две атаки в районах Работино и южнее Новодаровки Запорожской области.
На левобережье Днепра украинские войска продолжают удерживать позиции, а российская армия предприняла 13 безуспешных штурмовых действий, и, получив отпор, понесла „значительные потери“.
За сутки украинская авиация нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам российской армии.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и два склада боеприпасов.
Украина может получить замороженные активы РФ
В последние дни заметно активизировались разговоры о возможной передаче Украине замороженных российских активов, находящихся в западных юрисдикциях, пишет УНИАН. Агентство Reuters собрало разрозненные данные о том, сколько этих денег есть на самом деле, и что они собой представляют.
Отмечается, что российский Центробанк, как это делают все центральные банки мира, держит свои золотовалютные резервы в наиболее ликвидных активах, таких как основные мировые валюты, золото и государственные облигации. До вторжения в Украину около половины этих резервов хранились на Западе.
По данным самого же Центробанка РФ, в целом в странах Запада заморожены такие активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Это была как раз половина от тех 612 миллиардов долларов золотовалютного резерва, который РФ имела на начало вторжения в Украину.
По материалам УНИАН, Медузы и Би-би-си.
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