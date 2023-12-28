Военный дневник
28.12.2023, 21:06

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (673-й день) | Украина может получить замороженные активы РФ

 
Банк России
Банк России
ФОТО: MAXIM SHIPENKOV | Scanpix/EPA

Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.

В Черном море гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на российской мине

В Черном море на российской морской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы, сообщают Силы обороны юга Украины.

По данным украинских военных, балкер направлялся в один из дунайских портов для загрузки зерном. В результате подрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Спасательная служба оказала помощь экипажу.

В условиях, когда на поставках зерна из черноморских портов Украины фактически поставлен крест после прекращения зерновой сделки, Дунай считается основной альтернативой.

В Украине с начала войны погибли 513 детей - Генпрокуратура

С момента полномасштабного вторжения России в Украине погибли 513 детей, сообщил офис генерального прокурора Украины.

По подсчётам украинских прокуроров, 1674 детей с начала войны получили ранения.

„Эти цифры — не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях“, – говорится в сообщении прокуратуры.

Больше всего пострадавших — в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Луганской областях.

Месяц назад Детский фонд ООН оценивал число погибших несовершеннолетних в 560, также предупреждая, что эта цифра далека от окончательной.

Согласно последнему отчёту Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля 2022 года по 21 ноября 2023 года в Украине погибли по меньшей мере 10 тысяч мирных жителей, получили ранения не менее 18 500 человек.

Брифинг Минобороны РФ. Главное

  • На купянском направлении войска РФ отразили шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих.

  • На краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. Потери ВСУ — до 210 военных.

  • На донецком направлении армия РФ поразила живую силу и технику трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР. Потери противника — до 230 военнослужащих.

  • На южно-донецком направлении войска РФ поразили живую силу ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Потери противника — до 115 военных.

  • На запорожском направлении российские военные поразили живую силу и технику противника районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ — до 80 военных.

  • На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.

  • Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия войск РФ поразили склад топлива для военной техники ВСУ, а также живую силу и военную технику противника в 138 районах.

  • Истребительная авиация России сбила украинский самолет Су-25 в районе города Краматорск ДНР.

  • Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 в районах населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. В течение суток перехвачено семь снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 33 украинских беспилотника.

ВСУ: с начала войны Россия запустила по Украине 7400 ракет

Россия запустила по Украине около 7400 ракет различных типов за время войны с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины (Стратком).

„Треть из этого количества составляли ракеты С-300 и С-400. Около 900 штук — баллистические ракеты „Искандер-М“. Ракет „Кинжал“ использовали уже 48 штук“, — говорится в сообщении.

По данным ВСУ, помимо ракет, РФ атаковала Украину около 3700 ударными беспилотниками типа „шахед“. Из них украинские военные уничтожили около 2900.

С начала войны в Украине на минах подорвались 277 человек

В результате подрыва на минах в Украине погибли 277 человек с начала войны в феврале 2022 года. Среди них 14 детей, привел цифры представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий.

С февраля 2022 года было обезврежено 464 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 3 145 авиационных бомб.

Треть территории Украины считается заминированной, как сообщал ранее международный аналитический центр Globsec, Украина представляет собой самую большую заминированную территорию мира, обойдя по этому показателю даже Афганистан и Сирию.

Житель Белгородской области ранен из-за атаки дрона

Один мирный житель Белгородской области ранен из-за атаки дрона в селе Мокрая Орловка в Грайворонском районе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон сбросил взрывное устройство, из-за чего пострадал мужчина, находившийся на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и ног. Его госпитализировали в Белгороде.

Из-за взрыва поврежден частный жилой дом — выбиты окна и посечены фасад и забор, а также повреждена хозяйственная постройка.

Глава ОВА: в результате обстрела села в Запорожской области два человека погибли

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, сегодня днем российские военные обстреляли село Беленькое в Запорожской области. В результате обстрела погибли двое мужчин, еще три человека получили ранения.

Малашко добавил, что взрывной волной был поврежден автомобиль.

Видео с расстрелом пленных: погибшие могли быть бойцами 82-й бригады ВСУ

Украинские военнослужащие, видео с расстрелом которых появилось накануне, были бойцами 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, заявили в Десантно-штурмовых войсках Украины.

„Трое военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые выбыли из строя в результате попадания в плен после получения ранений и контузий различной степени тяжести“, – говорится в сообщении.

Там добавили, что правонарушение внесено в единый реестр досудебных расследований, а материалы дела будут переданы в Международный уголовный суд.

„Рано или поздно военные преступники из Российской Федерации будут отвечать за свои зверства перед международным уголовным трибуналом“, – добавили в ДШВ ВСУ.

В среду Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело после публикации видео.

Как заявили власти Украины, российские военнослужащие в декабре этого года во время боевого столкновения вблизи населенного пункта Работино Запорожской области взяли в плен трех украинских военных. Через час их расстреляли, говорится в заявлении Генпрокурора Украины.

Снятое с воздуха видео было опубликовано в интернете. На кадрах видно, как три безоружных человека падают с неподвижной позиции после обстрела. Невозможно оперативно проверить и подтвердить подлинность этого видео. Минобороны России произошедшее не комментировало.

В офисе Зеленского рассказали о подготовке его встречи с Орбаном

Власти Украины и Венгрии готовят встречу украинского президента Владимира Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана в ближайшее время, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

„Провел продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. […] Работаем дальше над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем“, – написал Ермак в соцсети X.

Официальная встреча Зеленского и Орбана станет первой с начала войны в Украине.

Зеленский сменил глав гражданских администраций Ровенской и Донецкой областей

Главой Ровенской гражданской администрации стал Александр Коваль, Донецкой гражданской администрации — Вадим Филашкин.

Коваль перешел на новый пост с должности главы Ровенской районной государственной администрации.

Филашкин, как пишет Hromadske, с 2007 года был милиционером, затем стал заместителем начальника главного управления полиции в Донецкой области, а с 2019 года занимал должность заместителя главы Донецкой администрации.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

  • За прошедшие сутки произошло 42 боевых столкновения. Российские войска нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, а также совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.

  • На северском и слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

  • На купянском направлении украинские силы отбили 12 атак российских войск в районе Синьковки Харьковской области. Российская армия нанесла авиаудары вблизи Петропавловки и Глушковки Харьковской области.

  • На лиманском направлении наступательных действий со стороны российских войск не было, но были нанесены авиаудары по ряду населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

  • На бахмутском направлении украинские силы отразили три атаки вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

  • На авдеевском направлении украинские войска отбили 11 атак восточнее Новобахмутовки и Авдеевки и еще 10 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

  • На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать российскую армию в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где были совершены две атаки на позиции украинских войск.

  • На шахтерском направлении штурмовых действий не было, однако российские войска нанесли авиаудар в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

  • На запорожском направлении украинские силы отбили две атаки в районах Работино и южнее Новодаровки Запорожской области.

  • На левобережье Днепра украинские войска продолжают удерживать позиции, а российская армия предприняла 13 безуспешных штурмовых действий, и, получив отпор, понесла „значительные потери“.

  • За сутки украинская авиация нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам российской армии.

  • Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и два склада боеприпасов.

Украина может получить замороженные активы РФ

В последние дни заметно активизировались разговоры о возможной передаче Украине замороженных российских активов, находящихся в западных юрисдикциях, пишет УНИАН. Агентство Reuters собрало разрозненные данные о том, сколько этих денег есть на самом деле, и что они собой представляют.

Отмечается, что российский Центробанк, как это делают все центральные банки мира, держит свои золотовалютные резервы в наиболее ликвидных активах, таких как основные мировые валюты, золото и государственные облигации. До вторжения в Украину около половины этих резервов хранились на Западе.

По данным самого же Центробанка РФ, в целом в странах Запада заморожены такие активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Это была как раз половина от тех 612 миллиардов долларов золотовалютного резерва, который РФ имела на начало вторжения в Украину.

По материалам УНИАН, Медузы и Би-би-си.

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