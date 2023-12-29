Чемпион по китайским шахматам сянци лишился титула из-за скандальной вечеринки

По данным Китайской ассоциации сянци, Чэньлун выпивал с друзьями в своём гостиничном номере после победы на национальном турнире, проходившем на китайском острове Хайнань на прошлой неделе. Затем он испражнился в ванну своего номера, что нанесло ущерб имуществу отеля и нарушило общественный порядок.

Кроме того, ассоциация была вынуждена отреагировать на циркулирующие в Сети слухи о том, что Янь Чэньлун использовал анальные бусы с дистанционным управлением. Там отметили, что доказать обвинения в читерстве невозможно.

„Исходя из нашего понимания ситуации, сейчас невозможно доказать, что Янь использовал „анальные бусы“, как это утверждалось в социальных сетях“.

В качестве наказания за неподобающее поведение Чэньлун был лишён титула, ему также запретили играть в течение года. Ассоциация не раскрыла сумму призовых денег, которых лишился Янь, но, по данным AFP, призовой фонд турниров по китайским шахматам часто достигает нескольких тысяч долларов.

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