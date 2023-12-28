Лучший пловец России бойкотирует Олимпийские игры в Париже. „Я не хочу быть белой вороной“

По мнению рекордсмена мира на дистанции 50 метров на спине, условия, поставленные МОК для российских спортсменов, неприемлемы, и если в этой области ничего не изменится, он не поедет в Париж.

Спортсмены из России и Беларуси смогут выступить на Играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Принять участие в Играх смогут только атлеты из индивидуальных видов спорта, в командных соревнованиях сборных из российских и белорусских спортсменов не будет.

На Олимпиаду не допустят тех россиян и белорусов, которые публично поддерживают вторжение в Украину и у которых есть действующий контракт с вооруженными силами.

„В нынешних условиях мне неприемлемо участвовать в Олимпиаде 2024 года“, - сказал Колесников AFP, добавив: „Мечта о золотой олимпийской медали осталась, но я не грущу из-за того, что не смогу поехать“.

Россиянин, установивший в июле мировой рекорд на дистанции 50 м на спине - 23,55, продолжил: „Я не хочу быть белой вороной среди других спортсменов. Я использую это время, чтобы улучшить свою форму и побить следующие мировые рекорды. Количество соревнований высокого уровня в России значительно выросло. Ребята установили новые рекорды на домашних соревнованиях... И я тоже“.

В настоящее время Колесников занимает твердую позицию. Однако пловец не исключает участия в Олимпиаде, но только в том случае, если изменятся условия со стороны МОК или если Россия решит, что спортсмены должны ехать в Париж, чтобы завоевать медали.

„Если условия МОК изменятся, и если российские власти решат, что мы должны ехать, чтобы выигрывать медали от имени родины, тогда, конечно, я поеду“, - заключил Колесников.

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