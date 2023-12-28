28.12.2023, 17:31
ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига:„Калев/Крамо“ одержал шестую победу подряд
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 28 декабря, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Калев\Крамо“ обыграл в спортивном центре Сыле команду „Латвийского университета“ (89:78).
Первая четверть матча прошла в напряженной борьбе, и команда „Латвийского университета“ выигрывала со счетом 21:20. В таком же ритме матч продолжился и на первых минутах второй четверти. Однако до перерыва хозяевам удалось провести игру лучше и к перерыву действующий чемпион Эстонии выигрывал со счетом 52:48.