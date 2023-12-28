Баскетбол
28.12.2023, 17:31

ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига:„Калев/Крамо“ одержал шестую победу подряд

 
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В четверг, 28 декабря, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Калев\Крамо“ обыграл в спортивном центре Сыле команду „Латвийского университета“ (89:78).

Первая четверть матча прошла в напряженной борьбе, и команда „Латвийского университета“ выигрывала со счетом 21:20. В таком же ритме матч продолжился и на первых минутах второй четверти. Однако до перерыва хозяевам удалось провести игру лучше и к перерыву действующий чемпион Эстонии выигрывал со счетом 52:48.

Хозяева вышли из раздевалки во всеоружии и выигрывали после третьей четверти со счетом 73:58.

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