28.12.2023, 17:31
СЕЙЧАС на DELFI TV | „Калев/Крамо“ в погоне за очередной победой в эстоно-латвийской баскетбольной лиге
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Калев\Крамо“ сыграет в спортивном центре Сыле с командой „Латвийского университета“. Начало матча в 19:00.
Из 14 матчей в эстоно-латвийской баскетбольной лиге „Калев/Крамо“ проиграл только в одном. Это случилось 25 ноября в Риге, где они потерпели поражение от украинского „Прометея“ со счетом 72:103. 6 января „Калев/Крамо“ и „Прометей“ встретятся вновь, но на этот раз на таллиннской арене „Unibet“. Для зрителей билеты на эту игру будут бесплатные.