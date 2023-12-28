СЕЙЧАС на DELFI TV | „Калев/Крамо“ в погоне за очередной победой в эстоно-латвийской баскетбольной лиге

Из 14 матчей в эстоно-латвийской баскетбольной лиге „Калев/Крамо“ проиграл только в одном. Это случилось 25 ноября в Риге, где они потерпели поражение от украинского „Прометея“ со счетом 72:103. 6 января „Калев/Крамо“ и „Прометей“ встретятся вновь, но на этот раз на таллиннской арене „Unibet“. Для зрителей билеты на эту игру будут бесплатные.