Лучший футболист Эстонии получил свою награду
Сегодня, 28 декабря, Эстонский футбольный союз вручил награду защитнику мужской сборной Эстонии Каролю Метсу, который впервые был признан лучшим футболистом года.
Лучший футболист года среди мужчин был объявлен 10 декабря на традиционном футбольном гала-мероприятии, который проходил в концертном зале „Эстония“. Метс, который отсутствовал на торжественном мероприятии из-за своих рабочих обязанностей, сегодня получил награду из рук директора по развитию Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкеля Уйболехтс.
Метс, которому в этом году исполнилось 30 лет, провел семь матчей в составе сборной Эстонии в прошедшем отборочном этапе чемпионата Европы, пропустив лишь матч против Азербайджана из-за перебора желтых карточек. В январе Метс перешел в немецкий клуб „Санкт-Паули“, за который он сначала выступал на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт.
На данный момент немецкий клуб занимает второе место во второй Бундеслиге, отставая от лидера на даа очка.
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