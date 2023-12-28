Лучший футболист Эстонии получил свою награду

Лучший футболист года среди мужчин был объявлен 10 декабря на традиционном футбольном гала-мероприятии, который проходил в концертном зале „Эстония“. Метс, который отсутствовал на торжественном мероприятии из-за своих рабочих обязанностей, сегодня получил награду из рук директора по развитию Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкеля Уйболехтс.

Метс, которому в этом году исполнилось 30 лет, провел семь матчей в составе сборной Эстонии в прошедшем отборочном этапе чемпионата Европы, пропустив лишь матч против Азербайджана из-за перебора желтых карточек. В январе Метс перешел в немецкий клуб „Санкт-Паули“, за который он сначала выступал на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт.

На данный момент немецкий клуб занимает второе место во второй Бундеслиге, отставая от лидера на даа очка.

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