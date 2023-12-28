ЧП и криминал
28.12.2023, 16:15

Убийство на школьном стадионе: подсудимый надеется выйти из-под стражи

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Марк Якоб Яксон на скамье подсудимых
Марк Якоб Яксон на скамье подсудимых
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

В Харьюском уездном суде продолжается судебный процесс по делу Марка Якоба Яксона (18), зарезавшего насмерть молодого человека и ранившего девушку на школьном стадионе в Арукюла. Обвиняемый находится под стражей почти восемь месяцев. Защита ходатайствует об изменении меры пресечения, но прокурор категорически против.

Сегодня, 28 декабря, состоялось очередное заседание, на котором обсуждалась обоснованность содержания обвиняемого под стражей и ходатайство защиты о применении в качестве меры пресечения электронного браслета. Говорилось, что у обвиняемого имеется конкретное место жительства и другие необходимые для жизни условия.

Однако, по мнению прокурора Натальи Мийлвеэ, содержание Яксона под стражей по-прежнему необходимо — подозрение в отношении него обосновано и его вина доказана. Представитель прокуратуры в подтверждение своей позиции сослалась на решения Государственного суда по ряду схожих дел,

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