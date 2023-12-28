28.12.2023, 16:15
Убийство на школьном стадионе: подсудимый надеется выйти из-под стражи(7)
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA
В Харьюском уездном суде продолжается судебный процесс по делу Марка Якоба Яксона (18), зарезавшего насмерть молодого человека и ранившего девушку на школьном стадионе в Арукюла. Обвиняемый находится под стражей почти восемь месяцев. Защита ходатайствует об изменении меры пресечения, но прокурор категорически против.
Сегодня, 28 декабря, состоялось очередное заседание, на котором обсуждалась обоснованность содержания обвиняемого под стражей и ходатайство защиты о применении в качестве меры пресечения электронного браслета. Говорилось, что у обвиняемого имеется конкретное место жительства и другие необходимые для жизни условия.