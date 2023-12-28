Убийство на школьном стадионе: подсудимый надеется выйти из-под стражи

Сегодня, 28 декабря, состоялось очередное заседание, на котором обсуждалась обоснованность содержания обвиняемого под стражей и ходатайство защиты о применении в качестве меры пресечения электронного браслета. Говорилось, что у обвиняемого имеется конкретное место жительства и другие необходимые для жизни условия.

Однако, по мнению прокурора Натальи Мийлвеэ, содержание Яксона под стражей по-прежнему необходимо — подозрение в отношении него обосновано и его вина доказана. Представитель прокуратуры в подтверждение своей позиции сослалась на решения Государственного суда по ряду схожих дел,