2024-й: Украину ждет самый тяжелый год войны с Россией

Запад сейчас не только не обещает Украине нового оружия, но и срывает графики поставок уже обещанного. ЕС признал, что до марта 2024 года не успеет передать Киеву 1 млн единиц боеприпасов. Исключение из общей тенденции - истребители F-16. Украинские пилоты завершают обучение, первые самолеты могут быть переданы Киеву в ближайшее время. Они, как считается, усилят возможности ВСУ, но перелома в войне от их передачи эксперты уже не ждут. Джон Хёрбст назвал „горькой шуткой“ планы западных стран передать Украине десятки истребителей, когда ей требуются сотни. Это же касается и других видов вооружений.

Украинский лидер пытался убедить законодателей-республиканцев разблокировать в Конгрессе пакет помощи Киеву на 61 млрд долларов, однако успеха не добился. Директор Центра изучения Евразии в вашингтонском аналитическом центре Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Хёрбст винит в этом „небольшую часть Республиканской партии“, которая связала поддержку Киева с мерами по ограничению миграции в США. В начале 2024 года решение с вероятностью „выше 50 процентов“ будет найдено, прогнозирует экс-дипломат в подкасте DW „Геофактор“.

Год спустя Бахмут давно потерян украинской армией, битва за него стала самой долгой и кровавой с момента начала войны. Судьбу Бахмута, вероятно, повторит Авдеевка - хорошо укрепленный пригород Донецка. Контрнаступление ВСУ не оправдало надежд, что осенью признало украинское командование в лице главкома ВСУ Валерия Залужного. Президент Зеленский в декабре снова посетил США, но на этот раз его визит носил характер пожарной миссии.

Чтобы понять масштаб изменений в войне России против Украины на пороге 2024 года, стоит вспомнить, что происходило год назад. Тогда президент Украины Владимир Зеленский впервые с момента вторжения России покинул страну. В Вашингтоне он триумфально выступил на заседании обеих палат Конгресса США и передал флаг из Бахмута. Вскоре после этого США и Германия впервые объявили о намерении предоставить Киеву свою современную бронетехнику для контрнаступления ВСУ.

Трещины в западной солидарности

„Ультиматум“ главкома ВСУ Валерия Залужного „пока не сработал“, полагает историк, профессор Центрально-Европейского университета в Вене Александр Эткинд. Так он оценил статью Залужного в ноябрьском номере журнала The Economist, вызвавшую резонанс как в Украине, так и за рубежом. Залужный написал, что ситуация на фронте близка к патовой и что прорыв для ВСУ почти невозможен без поставок новых видов оружия.

На второй год после вторжения РФ западная поддержка Украины сначала вышла на пик. Было поставлено много новых систем вооружения, но в ограниченном количестве. Хёрбст считает, что за этим стоит „робость“ двух ключевых игроков - США и Германии, которые, как он выразился, опасаются угроз РФ применить против Украины ядерное оружие.

В 2023 году солидарность Запада с Киевом начала давать трещины не только в США, где фактически стартовала предвыборная президентская гонка. В ЕС сразу несколько стран Восточной Европы ограничили импорт украинской сельхозпродукции, причем некоторые из них перешли к блокаде пограничных переходов для большегрузных автомобилей из Украины. Киев, похоже, был к этому не готов. Под конец года проблема почти снята, но риск ее усиления остается.

Военные успехи Киева: беспилотники в Москве и удары по Крыму

Наиболее тревожным моментом эксперты считают трещины в позиции руководства самой Украины, хотя Джон Хёрбст все же полагает, что разногласия в Вашингтоне еще опаснее для нее. На фоне неудачного контрнаступления, завышенных ожиданий и сомнений в продолжении западной поддержки в Киеве, по оценкам наблюдателей, возникло заметное напряжение между президентом Зеленским и главкомом Залужным. До этого обвинения в коррупции в министерстве обороны привели к смене его руководителя. Главным испытанием для нового министра Рустема Умерова в начале 2024 года, судя по всему, обещает стать расширение и ужесточение правил мобилизации.