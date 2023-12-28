Советские копейки, патроны и флаг НАТО – в Нарве закончили реконструкцию известной лестницы Гана(1)
В Нарве открыли после пятимесячной реконструкции лестницу Адольфа Гана. Она соединяет верхний и нижний променад. Теперь на ней есть освещение и нормальные скамейки.
Анна Карина, главный специалист службы проектов Департамента развития и экономики горуправы, рассказала, что радикальных изменений не сделали, но теперь лестница выглядит эстетично и аккуратно. „Поправили поврежденные каменные кладку и покрытия, установили скамейки, урны, флагштоки, малые архитектурные формы, перила и освещение“, – уточнила Анна Карина.
Кстати, теперь на флагштоках лестницы будет висеть три флага – Эстонии, ЕС и НАТО. По словам специалистов горуправы, требование повесить флаг НАТО исходило от Департамента полиции и погранохраны.
Карина добавила, что лестница Гана – это важный исторический объект для города. Его благоустройство позволяет создавать новые маршруты для туристов, делает удобными прогулки местных жителей.
Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины Отдела архитектуры и планирования отметил, что несмотря на то, что сегодняшняя лестница – это только копия довоенной, она по-прежнему является знаковым для города объектом, который символически соединяет довоенную и послевоенную Нарву.
Денис Бьоркланд, нарвский гид, рассказал, что эта лестница стала первой в Нарве, соединяющей верхний и нижний речной променад. Построили ее в 1875-м году при тогдашнем мэре Адольфе Гане. Она сразу же превратилась в популярное место для прогулок. По словам Дениса, Ган тогда реализовывал масштабную программу по развитию туризма в Нарве и Усть-Нарве. Он был талантливым инженером, уточнил гид.
Строитель Александр, который работал на реконструкции лестницы, на вопрос, что интересного удалось найти за это время, рассказал, что в основном было много стекла от бутылок. Еще он нашел колючую проволоку от советских укреплений, набор патронов, а на склоне, со стороны речки, даже обломки старой посуды, как сказал строитель, гончарной. Там же он обнаружил советскую мелочь – копейки с датами 50-х и 60-х годов.
Долгое время, с 1991 года до 2015, после появления границы лестница не выполняла свою функцию, потому что была перегорожена. Про нее говорили: „нарвский тупик“. В это время, по рассказам Дениса, туда приходило много отдыхающих гопников, которые весело распивали там пиво. И только в 2015 году, когда восстанавливали променад в Нарве, добавили боковую часть, и лестница вновь стала рабочей . Впрочем, желающих распить там спиртное не поубавилось. Гид надеется, что сейчас ситуация будет иной.
Интересно, что в оригинале Гана лестница была длиннее, но когда строили мост „Дружба“, рабочие были вынуждены закопать один из ее пролетов. Он до сих пор где-то под землей.
Многих горожан интересует, убрали ли металлическую „штуку“, которая торчала на одном из плато лестницы. По словам гида Дениса, он сам не смог окончательно выяснить, частью чего она является. Одна из версий, которую он считает правдоподобной, заключается в том, что во времена Второй мировой немцы возводили временный мост, они сделали небольшое устройство, через которое устанавливали трос для него. Часть этого устройства и торчала из-под покрытия лестницы.
Строители ответили, что ее „спилили“, сверху положили каменную плитку, но часть металлической конструкции осталась под землей, потому что ее не удалось полностью вытащить.
Для города это не просто ремонт лестницы, отметили в Департаменте экономики и развития, а часть проекта по созданию привлекательности объектов культурного и исторического наследия в приграничной зоне. И есть даже идея, если найдется предприниматель, летом организовать на лестнице уличное кафе.
Бюджет проекта составил 400 000 евро, самофинансирование Нарвы – 100 000 евро.
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