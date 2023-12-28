Советские копейки, патроны и флаг НАТО – в Нарве закончили реконструкцию известной лестницы Гана

Анна Карина, главный специалист службы проектов Департамента развития и экономики горуправы, рассказала, что радикальных изменений не сделали, но теперь лестница выглядит эстетично и аккуратно. „Поправили поврежденные каменные кладку и покрытия, установили скамейки, урны, флагштоки, малые архитектурные формы, перила и освещение“, – уточнила Анна Карина.

Кстати, теперь на флагштоках лестницы будет висеть три флага – Эстонии, ЕС и НАТО. По словам специалистов горуправы, требование повесить флаг НАТО исходило от Департамента полиции и погранохраны.

Карина добавила, что лестница Гана – это важный исторический объект для города. Его благоустройство позволяет создавать новые маршруты для туристов, делает удобными прогулки местных жителей.

Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины Отдела архитектуры и планирования отметил, что несмотря на то, что сегодняшняя лестница – это только копия довоенной, она по-прежнему является знаковым для города объектом, который символически соединяет довоенную и послевоенную Нарву.

Денис Бьоркланд, нарвский гид, рассказал, что эта лестница стала первой в Нарве, соединяющей верхний и нижний речной променад. Построили ее в 1875-м году при тогдашнем мэре Адольфе Гане. Она сразу же превратилась в популярное место для прогулок. По словам Дениса, Ган тогда реализовывал масштабную программу по развитию туризма в Нарве и Усть-Нарве. Он был талантливым инженером, уточнил гид.

Строитель Александр, который работал на реконструкции лестницы, на вопрос, что интересного удалось найти за это время, рассказал, что в основном было много стекла от бутылок. Еще он нашел колючую проволоку от советских укреплений, набор патронов, а на склоне, со стороны речки, даже обломки старой посуды, как сказал строитель, гончарной. Там же он обнаружил советскую мелочь – копейки с датами 50-х и 60-х годов.