Объявлены номинанты на звание „Лучшая спортивная команда 2023 года“

Претендентки на звание „Лучшая команда 2023 года“:

Баскетбольный клуб „Калев/Крамо“

Женская сборная Эстонии по волейболу

Пара керлингистов Марие Калдвеэ/Харри Лилль

В Эстонии лучших спортсменов года выбирают на протяжении уже 92 лет. В прошлом году лучшей командой был назван экипаж раллийной команды Отт Тянак и Мартин Ярвеоя.

Лучшие спортсмен, спортсменка, команда и тренер года определяются путем суммирования голосов общественности, спортивных журналистов и спортивных организаций.

Проголосовать за номинантов можно будет по телефону в пятницу, 29 декабря, в 20:00 во время прямой трансляции торжественного мероприятия „Звезды спортивного 2023 года“ на телеканале Kanal 2. Полученные телефонные голоса будут добавлены к голосам, набранным в первом туре голосования.

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