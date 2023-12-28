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28.12.2023, 12:31

Объявлены номинанты на звание „Лучшая спортивная команда 2023 года“

 
В 2022 году лучшей командой был назван экипаж раллийной команды Отт Тянак и Мартин Ярвеоя.
В 2022 году лучшей командой был назван экипаж раллийной команды Отт Тянак и Мартин Ярвеоя.
ФОТО: IMAGO/Hannu Rainamo | IMAGO/Lehtikuva

Сегодня Олимпийский комитет Эстонии назвал главных претенденток на звание „Лучшая команда 2023 года“. Победители будут объявлены в пятницу вечером 29 декабря на престижном гала-концерте „Звезды года 2023“.

Претендентки на звание „Лучшая команда 2023 года“:

  • Баскетбольный клуб „Калев/Крамо“

  • Женская сборная Эстонии по волейболу

  • Пара керлингистов Марие Калдвеэ/Харри Лилль

В Эстонии лучших спортсменов года выбирают на протяжении уже 92 лет. В прошлом году лучшей командой был назван экипаж раллийной команды Отт Тянак и Мартин Ярвеоя.

Лучшие спортсмен, спортсменка, команда и тренер года определяются путем суммирования голосов общественности, спортивных журналистов и спортивных организаций.

Проголосовать за номинантов можно будет по телефону в пятницу, 29 декабря, в 20:00 во время прямой трансляции торжественного мероприятия „Звезды спортивного 2023 года“ на телеканале Kanal 2. Полученные телефонные голоса будут добавлены к голосам, набранным в первом туре голосования.

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