Пражский стрелок Давид Козак в предсмертной записке признался в убийстве еще двух человек
Давид Козак, который неделю назад застрелил в Карловом университете в Праге 14 человек, в предсмертной записке признался, что перед этим убил мужчину и его двухмесячную дочь. Об этом в среду объявила полиция Чехии.
24-летний Давид Козак уже был главным подозреваемым в двойном убийстве 15 декабря: после бойни в университете 21 декабря чешская пресса сообщала, что полиция провела баллистическую экспертизу и установила, что в обоих случаях стреляли из одного и того же оружия.
Козак убил еще и собственного отца, то есть, в сумме он застрелил 17 человек.
Сам стрелок покончил с собой, когда его заблокировали в университете полицейские.
То, что он совершил в Карловом университете 21 декабря, стало самым массовым убийством в мирное время в истории Чехии, отмечает Би-би-си.
15 декабря Козак застрелил в лесу Клановице на окраине Праги 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочку.
После расстрела в университете полицейские сказали, что в следствии по делу об убийстве 15 декабря у них было около четырех тысяч потенциальных подозреваемых, и Козак был в списке, но, к сожалению, добраться до него и допросить они не успели.
Относительно мотивов Козака полиция пока ничего официально не говорит.
В прошлую субботу в Чехии был объявлен день траура по жертвам расстрела в Карловом университете. Кроме того, министр внутренних дел Вит Ракушан призвал мэров всех городов и деревень отменить новогодние фейерверки, а сограждан - отметить Новый год без шумных празднеств, из уважения к памяти погибших и чувствам их родных.
Массовые убийства, совершенные в Европе в XXI веке стрелками-одиночками:
Норвегия, июль 2011. Андерс Брейвик убил 77 человек: 69 он застрелил в летнем молодежном лагере на острове Утёйа, восемь погибли от взрыва заложенной им в автомобиль бомбы в Осло.
Германия, апрель 2002. 19-летний Роберт Штайнхойзер убил 16 человек - 13 учителей, двух учеников и полицейского - в гимназии в Эрфурте, откуда его исключили за несколько месяцев до этого.
Германия, март 2009. 17-летний Тим Кречнер застрелил 15 человек: девять учеников и троих учителей в своей бывшей школе в городе Винненден и трех прохожих в соседнем городе Вендлингег.
Швейцария, сентябрь 2001. Фридрих Лайбахер, войдя в форме полицейского в здание регионального парламента в городе Цуг, застрелил 14 человек и ранил еще 10.
Сербия, апрель 2013. Любиша Богданович застрелил 13 человек, включая двухлетнего мальчика, и ранил свою жену в деревне под Белградом.