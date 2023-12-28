Пражский стрелок Давид Козак в предсмертной записке признался в убийстве еще двух человек

24-летний Давид Козак уже был главным подозреваемым в двойном убийстве 15 декабря: после бойни в университете 21 декабря чешская пресса сообщала, что полиция провела баллистическую экспертизу и установила, что в обоих случаях стреляли из одного и того же оружия.

Козак убил еще и собственного отца, то есть, в сумме он застрелил 17 человек.

Сам стрелок покончил с собой, когда его заблокировали в университете полицейские.

То, что он совершил в Карловом университете 21 декабря, стало самым массовым убийством в мирное время в истории Чехии, отмечает Би-би-си.

15 декабря Козак застрелил в лесу Клановице на окраине Праги 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочку.

После расстрела в университете полицейские сказали, что в следствии по делу об убийстве 15 декабря у них было около четырех тысяч потенциальных подозреваемых, и Козак был в списке, но, к сожалению, добраться до него и допросить они не успели.

Относительно мотивов Козака полиция пока ничего официально не говорит.

В прошлую субботу в Чехии был объявлен день траура по жертвам расстрела в Карловом университете. Кроме того, министр внутренних дел Вит Ракушан призвал мэров всех городов и деревень отменить новогодние фейерверки, а сограждан - отметить Новый год без шумных празднеств, из уважения к памяти погибших и чувствам их родных.

Массовые убийства, совершенные в Европе в XXI веке стрелками-одиночками: