Таллиннcкая горуправа не поддерживает инициативу освободить домовладельцев от уборки снега

В разосланном фракцией пресс-релизе утверждается, что Таллинн предложение не поддерживает, пишет rus.err.

По словам заместителя председателя фракции Isamaa Олле Коопа, из ответа Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выяснилось, что владельцы недвижимости в Таллинне обслуживают зимой примерно миллион квадратных метров таллиннских тротуаров.

Кооп убежден, что значительную часть улиц можно было бы обслуживать с помощью современной техники. „Около 40% тротуаров можно было бы очищать от снега с помощью тракторов и снегоуборочной техники. Это обеспечило бы лучшее качество“, – заявил Кооп.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.