ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (672-й день) | В Украине назвали направление главного удара армии РФ. Российских военных вновь обвинили в убийстве пленных

Вооруженные силы РФ вечером 26 декабря нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне, когда там находился эвакуационный поезд, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 26 декабря. Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что на вокзале около 140 мирных граждан ждали отправления эвакуационного поезда, когда российские войска начали массированный обстрел Херсона. В результате атаки во время эвакуации погиб лейтенант полиции.

Подразделения ракетных войск поразили три района ВС РФ, пункт управления, два артиллерийские системы и еще три другие важные цели противника.

Авиация ВСУ нанесла удары по 17 районам сосредоточения российской армии и по пяти зенитно-ракетным комплексам. Противовоздушной обороной уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и один разведывательный дрон. Тактическая авиация ВСУ успешно атаковала большой десантный корабль Черноморского флота РФФ „Новочеркасск“.

За минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских сил в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области, возле населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Победа Донецкой области, Работино, Вербовое Запорожской области, а также на херсонском направлении.

За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли восемь ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 69 обстрелов из систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В ночь на 27 декабря российские войска атаковали Украину, применив 46 дронов „Шахед“, из них 32 сбиты.

Телеграм-канал Astra утверждает, что из-за удара ВСУ по кораблю „Новочеркасск“ в порту Феодосии один человек погиб, 23 ранены и 33 числятся пропавшими без вести. Другие источники это пока не подтверждали. По данным издания, в момент атаки в ночь на 26 декабря на большом десантном корабле „Новочеркасск“ находились 77 моряков.

Минобороны России утверждает, что в ночь на 27 декабря российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей. В ведомстве заявили, что украинские силы пытались атаковать объекты в РФ, используя беспилотники самолетного типа.

В Херсонской области один человек пострадал, когда российские войска ударили из артиллерии по Антоновке, сообщил Клименко. „В течение ночи россияне обстреливали и Херсон. Поврежден торговый центр, гараж, магазин, мобильное укрытие, автомобили“, — рассказал министр. По его словам, из-за удара по территории научно-исследовательского учреждения в Херсонском районе погиб один человек.

По его словам, в Одесской области из-за атаки беспилотников погибли двое, ранения получили четыре человека, в том числе шестилетний ребенок. Повреждены жилые дома, разрушена незаселенная новостройка в Одессе.

В результате ночных обстрелов по Украине погибли три человека и по меньшей мере пятеро получили ранения, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

„Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БПЛА упали без последствий“, — говорится в заявлении украинских военных. Противовоздушная оборона ночью работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, атака велась несколько часов по двум направлениям — из Балаклавы в аннексированном Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. В общей сложности военные РФ запустили 46 дронов, 32 из которых уничтожили силы и средства украинской ПВО.

В ночь на 26 декабря порт Феодосии был атакован Вооруженными силами Украины. В результате, по заявлению ВСУ, был уничтожен большой десантный корабль „Новочеркасск“. Минобороны РФ подтвердило удар, заявив о „повреждении“ корабля. Российские власти Крыма сообщили о гибели одного человека.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что украинская армия уничтожила 20% флота России в Черном море. Об этом он сказал в интервью „Голосу Америки“, отвечая на вопрос об итогам контрнаступления ВСУ.

„Конечно, мы бы хотели иметь гораздо лучшую ситуацию по освобождению наших территорий. Но параллельно с этим процессом, происходили очень большие и важные события на Черном море. Относительно этой ситуации, то 20% флота Российской Федерации уже нет. Причем это не какие-то там шаланды на 5-30 человек. Это огромные военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13 апреля 2022 года знаменитый флагман Черноморского флота „Москва““, — заявил Данилов.

Власти Евросоюза разрабатывают запасной план по выделению финансовой помощи Украине, для которого не потребуется согласие всех стран — участниц союза, сообщает The Financial Times.

По словам источников издания, в данный момент власти ЕС рассматривают два возможных варианта финансирования Украины. Первый предполагает, что европейские страны возьмут на себя финансовые гарантии перед общим бюджетом, что даст возможность Еврокомиссии занять на рынках капиталов до 20 миллиардов евро для помощи Киеву.

Такой вариант финансирования не требует гарантий со стороны всех стран Евросоюза, однако их должны предоставить государства с самым высоким кредитным рейтингом. Как напоминает издание, подобный механизм уже использовали во время пандемии коронавируса для выделения финансовой помощи странам ЕС.

Другой вариант предусматривает предоставление Украине дешевых краткосрочных кредитов. По такой схеме в 2023 году Украина уже получила 18 миллиардов евро, пишет издание.