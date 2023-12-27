ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (672-й день) | В Украине назвали направление главного удара армии РФ. Российских военных вновь обвинили в убийстве пленных
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли восемь ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 69 обстрелов из систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В ночь на 27 декабря российские войска атаковали Украину, применив 46 дронов „Шахед“, из них 32 сбиты.
Авиационным ударам подверглись: Гремяч Черниговской области, Варваровка, Синьковка, Ивановка, Купянск, Соболевка Харьковской области, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области, Диброва, Новобахмутовка, Александрополь, Новомихайловка Донецкой области, Змеевка, Крынки Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
За минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских сил в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области, возле населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Победа Донецкой области, Работино, Вербовое Запорожской области, а также на херсонском направлении.
Авиация ВСУ нанесла удары по 17 районам сосредоточения российской армии и по пяти зенитно-ракетным комплексам. Противовоздушной обороной уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и один разведывательный дрон. Тактическая авиация ВСУ успешно атаковала большой десантный корабль Черноморского флота РФФ „Новочеркасск“.
Подразделения ракетных войск поразили три района ВС РФ, пункт управления, два артиллерийские системы и еще три другие важные цели противника.
Вооруженные силы РФ вечером 26 декабря нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне, когда там находился эвакуационный поезд, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 26 декабря. Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что на вокзале около 140 мирных граждан ждали отправления эвакуационного поезда, когда российские войска начали массированный обстрел Херсона. В результате атаки во время эвакуации погиб лейтенант полиции.
В ночь на 27 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками „Шахед-136/131“.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, атака велась несколько часов по двум направлениям — из Балаклавы в аннексированном Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. В общей сложности военные РФ запустили 46 дронов, 32 из которых уничтожили силы и средства украинской ПВО.
„Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БПЛА упали без последствий“, — говорится в заявлении украинских военных. Противовоздушная оборона ночью работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
В результате ночных обстрелов по Украине погибли три человека и по меньшей мере пятеро получили ранения, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
По его словам, в Одесской области из-за атаки беспилотников погибли двое, ранения получили четыре человека, в том числе шестилетний ребенок. Повреждены жилые дома, разрушена незаселенная новостройка в Одессе.
В Херсонской области один человек пострадал, когда российские войска ударили из артиллерии по Антоновке, сообщил Клименко. „В течение ночи россияне обстреливали и Херсон. Поврежден торговый центр, гараж, магазин, мобильное укрытие, автомобили“, — рассказал министр. По его словам, из-за удара по территории научно-исследовательского учреждения в Херсонском районе погиб один человек.
Минобороны России утверждает, что в ночь на 27 декабря российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей. В ведомстве заявили, что украинские силы пытались атаковать объекты в РФ, используя беспилотники самолетного типа.
Телеграм-канал Astra утверждает, что из-за удара ВСУ по кораблю „Новочеркасск“ в порту Феодосии один человек погиб, 23 ранены и 33 числятся пропавшими без вести. Другие источники это пока не подтверждали. По данным издания, в момент атаки в ночь на 26 декабря на большом десантном корабле „Новочеркасск“ находились 77 моряков.
В ночь на 26 декабря порт Феодосии был атакован Вооруженными силами Украины. В результате, по заявлению ВСУ, был уничтожен большой десантный корабль „Новочеркасск“. Минобороны РФ подтвердило удар, заявив о „повреждении“ корабля. Российские власти Крыма сообщили о гибели одного человека.
Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что украинская армия уничтожила 20% флота России в Черном море. Об этом он сказал в интервью „Голосу Америки“, отвечая на вопрос об итогам контрнаступления ВСУ.
„Конечно, мы бы хотели иметь гораздо лучшую ситуацию по освобождению наших территорий. Но параллельно с этим процессом, происходили очень большие и важные события на Черном море. Относительно этой ситуации, то 20% флота Российской Федерации уже нет. Причем это не какие-то там шаланды на 5-30 человек. Это огромные военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13 апреля 2022 года знаменитый флагман Черноморского флота „Москва““, — заявил Данилов.
Власти Евросоюза разрабатывают запасной план по выделению финансовой помощи Украине, для которого не потребуется согласие всех стран — участниц союза, сообщает The Financial Times.
По словам источников издания, в данный момент власти ЕС рассматривают два возможных варианта финансирования Украины. Первый предполагает, что европейские страны возьмут на себя финансовые гарантии перед общим бюджетом, что даст возможность Еврокомиссии занять на рынках капиталов до 20 миллиардов евро для помощи Киеву.
Такой вариант финансирования не требует гарантий со стороны всех стран Евросоюза, однако их должны предоставить государства с самым высоким кредитным рейтингом. Как напоминает издание, подобный механизм уже использовали во время пандемии коронавируса для выделения финансовой помощи странам ЕС.
Другой вариант предусматривает предоставление Украине дешевых краткосрочных кредитов. По такой схеме в 2023 году Украина уже получила 18 миллиардов евро, пишет издание.
Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский рассказал, что происходит на востоке. По его словам, „ситуация остается сложной“, а российские войска продолжают интенсивное наступление на четырех направлениях.
На купянском направлении российские войска пытаются захватить Синьковку, чтобы в дальнейшем блокировать Купянск. После понесенных потерь ВС РФ проводит перегруппировку и перемещает новые подразделения с других направлений.
На лиманском направлении войска РФ возобновили интенсивные бои, пытаясь вытеснить ВСУ из района Серебрянского лесничества. Российские силы продолжают пытаться захватить Тернов и выйти к реке Черный Жеребец.
На северском направлении ВС РФ пытаются развить наступление в районах Спорного и Белогоровки. Российские силы готовят штурмовые подразделения, чтобы развить наступление в направлении Соледара и Северска.
На бахмутском направлении российские силы пытаются захватить Богдановку, а также восстановить утраченное положение в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.
Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, которая активизировала наступление по всей линии фронта. Местами их атаки несут отвлекающий характер. Об этом заявил командующий юго-восточного направления Тарнавский в интервью BBC.“Авдеевка находится в направлении главного их удара. Марьинка – это другое направление. Новомихайловка – это, например, отвлекающее направление. Новопавловское направление тоже имеет свою цель“, - рассказал Тарнавский.Он считает, что РФ хочет захватить Авдеевку до конца года. Говорит, что обстановка там постоянно меняется – „как в положительную, так и в отрицательную сторону“.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Вооруженные силы РФ отразили атаки ВСУ в районе населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской области и Новгородское Донецкой области.
Российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы ВСУ в районе Серебрянского лесничества, возле населенных пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка, Андреевка, Новомихайловка Донецкой области, Работино и Вербовое Запорожской области.
Российская армия поразила командно-наблюдательный пункт 67-й бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины, склад топлива, а также живую силу и военную технику в 127 районах.
Возле Водяного Донецкой области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
В Украине начали расследование из-за видео, где предположительно российские военные убивают украинских военнопленных в Запорожской области.
Украинские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, показано, как российские военные убивают пленных украинских десантников. В офисе генпрокурора Украины заявили, что началось расследование.
По данным следствия, военнослужащие РФ в декабре во время боевого столкновения с ВСУ вблизи Работино Запорожской области взяли в плен трех украинских военных, а спустя час убили их.
„Это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными. Так, в течение последнего месяца в сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских военных, которые сдавались в плен. Также зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве „живого щита“ на линии соприкосновения“, — заявили в прокуратуре.
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