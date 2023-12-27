В Эстонии за два года прошли обучение 1300 украинских военных

„В основном это базовая подготовка военнослужащего, а также обучение артиллеристов, снайперов и кибервойск“, - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Роланд Муроф.

„Обучение украинских военных организуется в разных местах Эстонии, и в обучении украинцев участвуют инструкторы из различных подразделений Сил обороны“, - сказал Лаазик.

„Безусловно, это означает определенные дополнительные мероприятия и усилия, но помощь украинцам напрямую не повлияла на организацию обучения в Силах обороны“, - подчеркнул Лаазик.

„Силы обороны внимательно следят за событиями в Украине, и обратная связь и опыт также собираются от украинских подразделений и солдат, проходящих здесь обучение. Эта информация анализируется и используется в нашем собственном обучении и развитии наших возможностей“, - сказал представитель Сил обороны.

По словам Мурофа, расходы на обучение украинских военных покрываются как на двусторонней основе, так и в рамках миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине EUMAM.

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