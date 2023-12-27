Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером. Премьер Израиля жестко ответил

После 7 октября Эрдоган называл премьер-министра Израиля „мясником Газы“ и другими резкими эпитетами, сегодня он достиг вершины, употребив самое оскорбительное из всех мыслимых сравнений, отмечает издание „Новости Израиля“.

„Израиль бомбит больницы, школы, дома молитвы, убивает журналистов… Разве деяния Нетанияху чем-то отличаются от деяний Адольфа Гитлера?“ - заявил Эрдоган на конференции в Анкаре.

В октябре МИД Израиля отозвал посла из Анкары после того, как Эрдоган назвал бомбардировки Газы „военным преступлением“. В ноябре Турция также отозвала посла из Тель-Авива.

Премьер-министр Израиля не остался в долгу: „Эрдоган, который ведет геноцид курдов и держит мировой рекорд по репрессиям против оппозиционных журналистов, - последний, кто может читать нам мораль. ЦАХАЛ - самая моральная армия в мире, которая воюет и уничтожает самую жестокую в мире террористическую организацию, ХАМАС-ИГИЛ, совершившую преступления против человечности, а Эрдоган ее прославляет и принимает ее главарей“.

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