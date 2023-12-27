Решение правительства Финляндии о закрытии восточной границы обжаловано как неконституционное

Заявители требуют отменить решения о закрытии восточной границы как неконституционные.

Согласно Uutissuomalainen, истцы являются гражданами Финляндии с российским происхождением или членами семей таковых.

Согласно заявителям, решения о закрытии восточной границы нарушают их свободу передвижения и многие другие основные права, включая запрет на дискриминацию.

Жалоба, подписанная 2 декабря, направлена против принятого в ноябре решения правительства о закрытии восточной границы.

В Высший административный суд поступило также дополнение к апелляции. Оно касается решения правительства от 14 декабря о закрытии пунктов пересечения границы между Финляндией и Россией до 14 января.

Открытие восточной границы оказалось недолгим

Пункты пропуска на восточной границе были закрыты на две недели, пока 14 декабря не открылись пропускные пункты Ниирала и Ваалимаа. Однако в тот же день было решено снова закрыть восточную границу, напоминает YLE.

Министр внутренних дел Мари Рантанен обосновала решение тем, что на восточной границе Финляндии продолжается нелегальная иммиграция.

„На основании наблюдений и информации, полученной Пограничной службой и другими органами, ясно, что нелегальный въезд произошел под влиянием иностранных властей или других субъектов. Это явление также связано с международной преступностью, поясняется в правительственном меморандуме“, - сказала ранее Рантенен.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.