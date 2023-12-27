Управа столичного Хааберсти призывает жителей воздержаться от новогодних фейерверков(6)
Управа района Хааберсти призывает жителей воздержаться в новогоднюю ночь от запуска фейерверков и рассмотреть возможность пожертвования средств, предназначенных на фейерверк, например, приютам для животных или на благотворительность.
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, Таллинн также отказался в этом году от организации фейерверка, сэкономленные средства были направлены в социальную сферу.
„До 31 декабря осталось всего несколько дней, но любители фейерверков уже сейчас проводят пробы и готовятся к запускам фейерверков. Несмотря на то, что фейерверк предоставляет красивое зрелище, следует помнить, что вспыхивающий свет и шум могут беспокоить жителей соседних домов, домашних животных и птиц. Один запуск ракеты может длиться всего несколько секунд, но вызванное ею беспокойство у животных может длиться достаточно долго. Кроме того, часто после запуска ракеты мусор остаётся неубранными. Небрежное обращение с фейерверками может привести к серьезным травмам и материальным убыткам“, - сказал Сильянов, призывая жителей воздержаться от запуска фейерверков и рассмотреть возможность пожертвования средств, предназначенных на фейерверк, на благотворительность или приютам для животных.
„Если вы все же хотите провести веселый новогодний вечер, вы можете принять участие в большом новогоднем празднике города Таллинна на площади Вабадузе, где выступят любимые публикой эстонские ансамбли: Laine, Trad.Attack! и Nublu & Gameboy Tetris. В полночь праздник завершится световым представлением“, - добавил старейшина. Дополнительную информацию о мероприятии можно найти здесь.
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