Новости Эстонии
27.12.2023, 18:23

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Какая погода будет на Новый год?

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Тайми Пальяк, синоптик
Люди собрались посмотреть новогодний салют (архив)
Люди собрались посмотреть новогодний салют (архив)
ФОТО: TAAVI SEPP | DELFI MEEDIA

Рождество в самом деле выдалось „белым“, снег ожидается и в последующие дни. Постоянная смена температуры с „плюса“ на „минус“ сделает дорожные условия крайне сложными. А какую погоду ждать в новогоднюю ночь и в начале первой недели следующего года?

Спокойной и зимней концовка года не будет, она пройдет в противоборстве оттепели и небольшого мороза. Для атлантических циклонов открылся свободный доступ к берегам Балтийского моря. К сожалению, нельзя быть в уверенности, что они проследуют по прогнозируемому пути. Ближайшие день-два больших сюрпризов преподнести не должны.

Сегодня к нам с моря придет заряженная осадками ложбина низкого давления — пройдет снег, мокрый снег. Ожидается и метель, так как усилится ветер южного и юго-восточного направлений. Температура воздуха 0...–4, на островах +2°. Вечером в Эстонию поступят более теплые воздушные массы, температура повысится, на островах и западном побережье осадки перейдут в дождь, повысится опасность гололеда.

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