ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Какая погода будет на Новый год?

Спокойной и зимней концовка года не будет, она пройдет в противоборстве оттепели и небольшого мороза. Для атлантических циклонов открылся свободный доступ к берегам Балтийского моря. К сожалению, нельзя быть в уверенности, что они проследуют по прогнозируемому пути. Ближайшие день-два больших сюрпризов преподнести не должны.