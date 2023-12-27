27.12.2023, 18:23
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Какая погода будет на Новый год?(9)
ФОТО: TAAVI SEPP | DELFI MEEDIA
Рождество в самом деле выдалось „белым“, снег ожидается и в последующие дни. Постоянная смена температуры с „плюса“ на „минус“ сделает дорожные условия крайне сложными. А какую погоду ждать в новогоднюю ночь и в начале первой недели следующего года?
Спокойной и зимней концовка года не будет, она пройдет в противоборстве оттепели и небольшого мороза. Для атлантических циклонов открылся свободный доступ к берегам Балтийского моря. К сожалению, нельзя быть в уверенности, что они проследуют по прогнозируемому пути. Ближайшие день-два больших сюрпризов преподнести не должны.