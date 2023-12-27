Другие виды
27.12.2023, 16:35

Сбежавшим в США российским фехтовальщикам грозит до 10 лет тюрьмы

 
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Российским фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида, которых объявило в розыск Министерство внутренних дел России, может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Шпажистам Сергею и Виолетте Биде грозит до 10 лет за самовольное оставление части.

Об этом сообщает „Р-Спорт“ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Летом призер Олимпийских игр Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию.

Накануне стало известно, что МВД России объявило обоих в розыск по уголовной статье.

„В отношении Сергея и Виолетты Биды расследуется уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или места службы“, – сообщил источник, добавив, что супруги являются военнообязанными.

Источник: Sports

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии