ЧП и криминал
27.12.2023, 15:55

Полиция просит помощи в поисках пропавшей 16-летней девушки

 
Мария
Мария
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшей 16-летней Марии, которая была отпущена 23 декабря из Марьямааской образовательной коллегии домой в село Надалама (волость Кехтна, Рапламаа).

Полиция пообщалась с близкими девушки, с большой долей вероятности Мария находится в Таллинне.

Мария ростом примерно 160 см, одета в разноцветный джемпер и длинную белую куртку, на ногах — кроссовки белого цвета.

Полиция просит всех, кто видел Марию или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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