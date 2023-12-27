Полиция просит помощи в поисках пропавшей 16-летней девушки

Полиция пообщалась с близкими девушки, с большой долей вероятности Мария находится в Таллинне.

Мария ростом примерно 160 см, одета в разноцветный джемпер и длинную белую куртку, на ногах — кроссовки белого цвета.

Полиция просит всех, кто видел Марию или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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