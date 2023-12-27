110 дней в Украине. Каким был 2023 год для корреспондента Delfi Романа Старапопова
В 2023 году в качестве репортера я провел в Украине 110 дней.
В детстве нас спрашивали: кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Когда мне было 9 лет, то я сказал, что хочу стать журналистом. Даже сохранилось видео.
Но тогда я и представить себе не мог, что придется освещать военные действия и вживую увидеть настоящие ужасы: разрушенные дома, тела погибших прямо посреди городской улицы, сгоревшую военную технику и машины.
В этом году в общей сложности я провел в Украине 110 дней. Если сравнить настроения украинцев в первые месяцы полномасштабного вторжения и сейчас, то они изменились. Люди привыкают ко всему. Быт в Украине в больших городах налажен: работают кафе, рестораны, магазины, даже театры, а теперь проводятся и большие концерты.
А еще - это наблюдается и в Эстонии - люди устали от войны.
От войны устали и военные. Как-то мы говорили с одним из них, он признался...