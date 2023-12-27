Названы претендентки на звание „Лучшая спортсменка 2023 года“. Ефимова, Дифферт или Таттар?

Претендентки на звание „Лучшая спортсменка Эстонии 2023 года“:

Шпажистка Нелли Дифферт

Пловчиха Энели Ефимова

Диск-гольфистка Кристин Таттар

Проголосовать за номинантов можно будет по телефону в пятницу, 29 декабря, в 20:00 во время прямой трансляции торжественного мероприятия „Звезды спортивного 2023 года“ на телеканале Kanal 2. Полученные телефонные голоса будут добавлены к голосам, набранным в первом туре голосования.

В Эстонии лучших спортсменов года выбирают на протяжении уже 92 лет. Впервые звание спортсменки года было присвоено в 1967 году, когда лучшей спортсменкой года стала Лайне Эрик (бегунья на средние дистанции). В 2022 году лучшей спортсменкой страны признали фристайлистку Келли Сильдару. Больше всего наград „Лучшая спортсменка Эстонии“ получила Эрика Салумяэ (велогонщица, олимпийская чемпионка Сеула и Барселоны), которая девять раз признавалась лучшей спортсменкой Эстонии в период с 1983 по 1996 год.

Лучшие спортсмен, спортсменка, команда и тренер года определяются путем суммирования голосов общественности, спортивных журналистов и спортивных организаций.

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