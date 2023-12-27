Генсек ЭОК о скандале с фехтованием: если они приняли такое решение, пути назад уже нет

Отношения между Катрина Лехис и главным тренером Кайдо Кааберма испортились в конце лета, когда тренер публично раскритиковал фехтование многолетнего члена сборной под руководством Николая Новоселова.

Однако Лехис и Новосёлов не оставили это дело без внимания и решили жестко ответить на критику Кааберма в социальных сетях.

Все это привело к тому, что Лехис выступила с заявлением, в котором раскритиковала руководство федерации и объявила, что будет пытаться отобраться на Олимпийские игры в Париже в индивидуальном выступлении. Другие члены женской сборной - Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих, Кристина Кууск и Юлия Беляева - в свою очередь выступили с заявлением, что уважают желание Лехис и продолжат добиваться своих целей без нее.

По словам президента Федерации фехтования Пеэтера Ярвелайда, проблема не в спортсменах. „Между Кааберма и Лехис нет абсолютно никакого конфликта. Есть конфликт между тренером Лехис и спонсорами“, — сказал Ярвелайд ERR.

Как Сийм Суклес видит эту ситуацию? „Если они приняли решение, что одной из них не будет в сборной, а сборная будет действовать самостоятельно, то пути назад действительно нет“, — сказал Суклес. „В начале декабря состоялась последняя встреча, на которой обсуждались их внутренние и финансовые отношения. Но все же мы советуем многим людям, что не стоит танцевать польку. Время от времени нужно танцевать летку-енку - один шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперед“.

Тем не менее, благодаря победе в Ванкувере женская сборная по фехтованию сохраняет теоретические шансы на попадание на Олимпийские игры в Париже. В настоящее время женская сборная занимает седьмое место в таблице олимпийских очков. Чтобы попасть на Олимпийские игры, им надо сократить 35-очковое отставание от сборной Украины по итогам двух последних этапов КМ.

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