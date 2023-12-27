Таллинн получил право на организацию Международных детских игр
Таллинн получил право на проведение Детских игр 2025 года под эгидой Международного олимпийского комитета. На прошлой неделе президент International Children’s Game Игорь Тополе и генеральный секретарь организацииХью Уотерс осмотрели спортивные объекты города, а также провели встречи с руководством Таллинна для детального обсуждения мероприятия.
Вице-мэр Тийт Терик выразил уверенность в том, что Таллинн, став спортивной столицей Европы 2025 года, будет идеальным местом для проведения этого значимого спортивного события. „С нашим богатым опытом в организации международных спортивных мероприятий, ориентированных как на любителей, так и напрофессионалов, и более чем тысячей спортивных объектов, мы готовы сделать Игры незабываемыми для всех участников“, – добавил Терик.
„Международные детские игры, организуемые в сотрудничестве с Эстонской федерацией школьного спорт в тот год, когда Таллинн будет носить титул европейской столицы спорта, способствуют популяризации юношеского спорта и открывают двери таллиннской молодежи для соревнований с сверстниками из разных стран. В Играх примут участие почти 1800 молодых людей со всего мира“, – подчеркнул вице-мэр.
Первые Детские Игры состоялись в 1968 году в Целе, Словения, и с тех пор стали престижным событием для юных талантов. В этом году почти 1900 школьников из 90 городов 25 стран участвовали в Играх, которые проходили в Тэгу, Южная Корея. В следующем году таллиннская делегация молодых спортсменов примет участие в Играх в Леоне, Мексика, соревнуясь в баскетболе 3х3, теннисе, плавании, тхэквондо и волейболе.
Международные детские игры пройдут в Таллинне с 3 по 8 августа 2025 года.
Дополнительная информация о событии доступна на официальном сайте.
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