Таллинн получил право на организацию Международных детских игр

Вице-мэр Тийт Терик выразил уверенность в том, что Таллинн, став спортивной столицей Европы 2025 года, будет идеальным местом для проведения этого значимого спортивного события. „С нашим богатым опытом в организации международных спортивных мероприятий, ориентированных как на любителей, так и напрофессионалов, и более чем тысячей спортивных объектов, мы готовы сделать Игры незабываемыми для всех участников“, – добавил Терик.

„Международные детские игры, организуемые в сотрудничестве с Эстонской федерацией школьного спорт в тот год, когда Таллинн будет носить титул европейской столицы спорта, способствуют популяризации юношеского спорта и открывают двери таллиннской молодежи для соревнований с сверстниками из разных стран. В Играх примут участие почти 1800 молодых людей со всего мира“, – подчеркнул вице-мэр.

Первые Детские Игры состоялись в 1968 году в Целе, Словения, и с тех пор стали престижным событием для юных талантов. В этом году почти 1900 школьников из 90 городов 25 стран участвовали в Играх, которые проходили в Тэгу, Южная Корея. В следующем году таллиннская делегация молодых спортсменов примет участие в Играх в Леоне, Мексика, соревнуясь в баскетболе 3х3, теннисе, плавании, тхэквондо и волейболе.

Международные детские игры пройдут в Таллинне с 3 по 8 августа 2025 года.

Дополнительная информация о событии доступна на официальном сайте.

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