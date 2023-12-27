За рубежом
27.12.2023, 08:32

Россия атаковала Украину 46 дронами. ВСУ сбили 32 беспилотника

 
Кадры последствий падения сбитого "Шахида" в Одессе
Кадры последствий падения сбитого "Шахида" в Одессе
ФОТО: Политика страны

В ночь на 27 декабря российские войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками „Шахед-136/131“, пишет Meduza со ссылкой на Вооруженные силы Украины.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, атака велась несколько часов по двум направлениям — из Балаклавы в аннексированном Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

В общей сложности военные РФ запустили 46 дронов, 32 из которых были уничтожены средствами украинской ПВО.

„Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БПЛА упали без последствий“, — говорится в заявлении украинских военных.

Противовоздушная оборона ночью работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Командование Сил обороны Украины сообщает, что в Херсоне в результате атаки дронов повреждены торговый центр, многоквартирные дома и складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля.

В Одессе, по данным украинских военных, обломки сбитых дронов упали на незаселенную новостройку и дачные дома. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения.

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