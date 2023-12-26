ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (671-й день) | Украинская авиация уничтожила российский военный корабль. Под обстрелами продолжают гибнуть мирные жители
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
В Верховную раду внесли законопроект об изменениях правил мобилизации в Украине. Предлагается рассылать электронные повестки и ограничивать в правах уклонистов
Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, который меняет правила мобилизации и воинского учета в стране, сообщил постоянный представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук.
Так, сообщает „Интерфакс — Украина“, проект закона предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет и уточняет, кто не подлежит мобилизации и имеет право на отсрочку. Среди категорий граждан, которые имеют право на отсрочку лица с инвалидностью I или II группы или временно непригодные по состоянию здоровья на срок до полугода, беременные женщины и женщины в декретном отпуске сроком до трех лет, действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной рады Крыма.
В ВСУ заявили о поражении большого десантного корабля „Новочеркасск“
Об этом сообщил командующий воздушными силами Украины Николай Олещук, поблагодаривший летчиков украинских воздушных сил „за филигранную работу“.
В утренней сводке воздушных сил говорится, что около 2:30 ночи украинская тактическая авиация атаковала десантный корабль крылатыми ракетами. Тип ракет и другие подробности атаки не приводятся.
В силах обороны Юга Украины уточнили, что корабль проекта 775 был построен для СССР Польшей с 1975 по 1991 годы.
В Центре стратегических коммуникаций Украины заявили, что на борту взорванного десантного корабля „Новочеркасск“ были дроны Shahed, которыми российские войска атакуют украинские города.
Владимир Зеленский на очередном заседании ставки прокомментировал атаку.
„Благодарен нашим воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной“, — говорится в телеграм-канале президента Украины.
ФСБ отчиталась о задержании жителя Подмосковья. Его подозревают в передаче сведений о военных объектах Украине
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.
Задержанный — молодой человек 1999 года рождения из Московской области. Против него возбуждено дело по статье о госизмене. Задержание проводило управление ФСБ по Чувашии, однако где оно проходило — не уточняется.
По версии следствия, задержанный передавал представителям „одной из украинских националистических организаций“ сведения об объектах Минобороны России и промышленных предприятиях на территории Московской и Калужской областей.
Шойгу назвал главной задачей 2023 года срыв контрнаступления ВСУ — и отчитался, что она выполнена
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал главной целью уходящего года срыв „громко заявленного Украиной и ее натовскими союзниками“ контрнаступления ВСУ. „Эта задача успешно выполнена“, — сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом российских вооруженных сил (цитата по „Интерфаксу“).
Журналиста Машу Гессен заочно арестовали по статье о „военных фейках“
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца журналиста Машу Гессен по обвинению в распространении „фейков“ о российской армии, пишет телеканал „Дождь“ со ссылкой на постановление суда.
Гессен также объявили в международный розыск, пишет „Дождь“.
Об уголовном деле против Гессен стало известно в конце ноября. Поводом для него стало интервью Гессен Юрию Дудю, в котором, по версии следствия, распространяется „заведомо ложная информация“ о военных преступлениях российской армии в Буче.
В Петербурге суд приговорил 29-летнюю Викторию Петрову, обвиняемую в распространении „фейков“ об армии, к лечению в психиатрической больнице — потенциально бессрочному.
Петрова не считала себя активисткой, но в начале войны несколько раз вышла на пикеты против боевых действий. Кроме этого, она опубликовала во „ВКонтакте“ пост, к которому прикрепила несколько антивоенных видео — он и лег в основу обвинения.
Суд продолжался почти полтора года, в октябре 2023-го Викторию Петрову поместили в психиатрическую больницу, где над ней издевались и вынуждали раздеваться при мужчинах.
В Херсонской области два человека погибли при обстрелах
Около полудня российские войска обстреляли из артиллерии село в Дарьевской общине Херсонской области, сообщает областная прокуратура. Снаряд попал в частный дом, погиб 71-летний местный житель.
Глава областной администрации Александр Прокудин заявил, что чуть позже российские войска также обстреляли Тягинку в Бериславском районе Херсонской области. В результате обстрела погиб один человек, получивший травмы, несовместимые с жизнью.
Залужный заявил, что ВСУ отошли из Марьинки
Журналисты попросили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного прокомментировать заявления Минобороны РФ о том, что российские войска взяли под контроль Марьинку.
Главком ответил, что украинские войска отошли: в некоторых местах окопались на окраинах Марьинки, а в других — чуть дальше.
Он добавил, что города „больше нет“.
25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии под контроль российскими войсками города Марьинка, расположенного примерно в десяти километрах к юго-западу от аннексированного Донецка.
Турецкий парламент возобновил рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО
Как отмечает Associated Press, это произошло через несколько дней после того, как Реджеп Эрдоган сказал, что одобрению членства Швеции в альянсе может поспособствовать решение США вопроса о продаже истребителей F-16 Турции и отмена Канадой эмбарго на поставки оружия.
Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО вскоре после вторжения РФ в Украину. Турция отказалась одобрить заявку Швеции, потребовав от Стокгольма выдачи курдских активистов
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