ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (671-й день) | Украинская авиация уничтожила российский военный корабль. Под обстрелами продолжают гибнуть мирные жители

Задержанный — молодой человек 1999 года рождения из Московской области. Против него возбуждено дело по статье о госизмене. Задержание проводило управление ФСБ по Чувашии, однако где оно проходило — не уточняется.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

ФСБ отчиталась о задержании жителя Подмосковья. Его подозревают в передаче сведений о военных объектах Украине

„Благодарен нашим воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной“, — говорится в телеграм-канале президента Украины.

В Центре стратегических коммуникаций Украины заявили , что на борту взорванного десантного корабля „Новочеркасск“ были дроны Shahed, которыми российские войска атакуют украинские города.

В силах обороны Юга Украины уточнили , что корабль проекта 775 был построен для СССР Польшей с 1975 по 1991 годы.

В утренней сводке воздушных сил говорится , что около 2:30 ночи украинская тактическая авиация атаковала десантный корабль крылатыми ракетами. Тип ракет и другие подробности атаки не приводятся.

Так, сообщает „Интерфакс — Украина“, проект закона предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет и уточняет, кто не подлежит мобилизации и имеет право на отсрочку. Среди категорий граждан, которые имеют право на отсрочку лица с инвалидностью I или II группы или временно непригодные по состоянию здоровья на срок до полугода, беременные женщины и женщины в декретном отпуске сроком до трех лет, действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной рады Крыма.

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, который меняет правила мобилизации и воинского учета в стране, сообщил постоянный представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук.

В Верховную раду внесли законопроект об изменениях правил мобилизации в Украине. Предлагается рассылать электронные повестки и ограничивать в правах уклонистов

По версии следствия, задержанный передавал представителям „одной из украинских националистических организаций“ сведения об объектах Минобороны России и промышленных предприятиях на территории Московской и Калужской областей.

Шойгу назвал главной задачей 2023 года срыв контрнаступления ВСУ — и отчитался, что она выполнена

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал главной целью уходящего года срыв „громко заявленного Украиной и ее натовскими союзниками“ контрнаступления ВСУ. „Эта задача успешно выполнена“, — сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом российских вооруженных сил (цитата по „Интерфаксу“).

Журналиста Машу Гессен заочно арестовали по статье о „военных фейках“

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца журналиста Машу Гессен по обвинению в распространении „фейков“ о российской армии, пишет телеканал „Дождь“ со ссылкой на постановление суда.

Гессен также объявили в международный розыск, пишет „Дождь“.

Об уголовном деле против Гессен стало известно в конце ноября. Поводом для него стало интервью Гессен Юрию Дудю, в котором, по версии следствия, распространяется „заведомо ложная информация“ о военных преступлениях российской армии в Буче.

В Петербурге суд приговорил 29-летнюю Викторию Петрову, обвиняемую в распространении „фейков“ об армии, к лечению в психиатрической больнице — потенциально бессрочному.

Петрова не считала себя активисткой, но в начале войны несколько раз вышла на пикеты против боевых действий. Кроме этого, она опубликовала во „ВКонтакте“ пост, к которому прикрепила несколько антивоенных видео — он и лег в основу обвинения.

Суд продолжался почти полтора года, в октябре 2023-го Викторию Петрову поместили в психиатрическую больницу, где над ней издевались и вынуждали раздеваться при мужчинах.

В Херсонской области два человека погибли при обстрелах