Коллапс на границе. В Faсebook делятся новостями: огромные очереди и уставшие замерзшие люди

„Очередь движется со стороны России медленно, работает 3 окна, а со стороны эстонской границы очереди нет совсем“, - написала одна из пользователей соцсетей.

„Извините, но у меня назрел вопрос - а если с ребенком 7-ми лет и ребёнку надо срочно в туалет или ребенок 3 часа на ногах стоять не может? Что делать тогда?“, - спрашивает другая.

Кто-то предлагает оставаться на праздники дома, кто-то - брать с собой стульчики, еду и питье и по возможности не брать с собой детей.

На днях полиция пояснила RusDelfi, что длинные очереди на эстонско-российской границе в Нарве вызваны тем, что люди едут к близким на праздники, а также тем, что после закрытия границ в Финляндии те, кто раньше пересекал границу там, теперь делают это в Эстонии. Тем не менее, правоохранительные органы не теряют бдительности и держат руку на пульсе.

По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Эрго Соосара, 22 декабря вечером на пограничном переходе Нарва был выдан запрет на въезд 14 гражданам Молдовы, пяти гражданам РФ, одному гражданину Сербии и одному гражданину Таджикистана. „Причинами запрета стало то, что у данных лиц отсутствовали необходимые для въезда в страну документы, они давали неясные объяснения относительно цели поездки или в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был оформлен запрет на въезд, и их отправили обратно в Россию“, - сообщил Соосаар.

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