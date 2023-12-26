Рождественская деревня в Нарве продолжит работать до 29 декабря

По словам члена правления НКО Wildstream и организатора мероприятия Артёма Поляка, Рождественская деревня уже стала многолетней и доброй традицией как для местных жителей, гостей города, так и для ремесленников, которые радуют посетителей изделиями ручной работы. „В нарвской Рождественской деревне царит поистине дружелюбная, добрая и даже волшебная атмосфера, о которой очень тепло отзываются нарвитяне и гости нашего города. По многочисленным просьбам мы решили не отказываться от праздничного настроения и продолжим работать практически до самого Нового года, 29 декабря. Мы благодарим тех кто уже побывал в нашей деревне и приглашаем всех окунуться в рождественскую атмосферу Нарвы,“ - добавил Артём Поляк.