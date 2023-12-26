Волонтеры и полиция до сих пор разыскивают Оливера, пропавшего на Сааремаа во время Рождества

По данным SA Kadunud , Оливер покинул свой дом в районе больницы Курессааре около 20:00 в субботу, 23 декабря, но домой не вернулся.

По словам пресс-представителя Департамента полиции и погранохраны, в последний раз Оливера видели вечером 23 декабря, когда он шел по улице Хейна в Курессааре в сторону реки Пыдусте.

По словам руководителя группы Курессаареского полицейского участка Райна Тийрика, полиция проверила различные адреса в Курессааре, район Пыдусте и его ближайшие окрестности, реки Пыдусте и Тори вплоть до кромки льда залива Курессааре, но местонахождение мужчины пока не установлено.

„Сегодня мы все еще проверяем возможное местонахождение мужчины, задействован дрон добровольцев“, - сказал Тийрик.

По словам представителей SA Kadunud, в ходе поисков Оливера были обнаружены различные предметы одежды, принадлежащие мужчине, а также где-то должен находиться его еще работающий телефон.

По словам Тийрика, на берегу реки Пыдусте за больницей Курессааре под снегом полиция нашла принадлежавшие мужчине теннисные туфли и шапку.

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