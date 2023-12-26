Энели Ефимова: это был довольно сложный год, не все давалось так легко, как кажется

„Этот год был самым напряженным в моей спортивной карьере. Мне пришлось оставить без внимания то, что я хотела бы сделать. Ну, не знаю, встретиться с друзьями, все приглашения на дни рождения, которые я получила...“ рассказала Ефимова в интервью ERR.

„У меня в это время постоянно были тренировки и я не ездила домой, и на самом деле в этом году все было довольно тяжело, возможно, это все было не так легко, как может показаться“, - добавила она.

Хотя Ефимова в целом довольно спокойна перед важными стартами, ее шестому месту на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по плаванию предшествовали сильные переживания.

„Я очень нервничала на этих соревнованиях. Думаю, больше всего я нервничала на соревнованиях на чемпионате мира - перед 100-метровкой, потому что я очень много работала, чтобы хорошо проплыть там, и если бы я не справилась, думаю, мне было бы очень, очень грустно после этого“, - вспоминает Ефимова.

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