Черноморский флот сокращается: Украина уничтожила в Крыму еще один российский десантный корабль

Корабль „получил повреждения“, пишет РИА Новости со ссылкой на военное ведомство. Также утверждается, что ВС РФ уничтожили два украинских Су-24, которые запустили ракеты по „Новочеркасску“. Назначенный Россией глава аннексирован ного Крыма Акс енов заявил , что в результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.