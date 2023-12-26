26.12.2023, 10:19
Черноморский флот сокращается: Украина уничтожила в Крыму еще один российский десантный корабль
ФОТО: | telegram
Минобороны РФ подтвердило удар ВСУ по кораблю „Новочеркасск“. Погиб как минимум один человек.
Корабль „получил повреждения“, пишет РИА Новости со ссылкой на военное ведомство. Также утверждается, что ВС РФ уничтожили два украинских Су-24, которые запустили ракеты по „Новочеркасску“. Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Аксенов заявил, что в результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.
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