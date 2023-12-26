ФОТО | Эндрексон и Юпраус выиграли рождественский турнир звезд эстонского спорта, проходящий на открытом воздухе, действующие чемпионы заняли второе место
Во вторник, 26 декабря, состоялся 18-й традиционный ежегодный рождественский турнир для звезд эстонского спорта, который проходил в спортивном центре Техванди (Отепя). Жасмин Юпраус (водомоторный спорт) и Тыну Эндрексон (гребец) выиграли соревнования, состоящие из шести дисциплин - двоеборья, держания ящика с пивом, лыжного спринта, диск-гольфа, слалома на фэтбайке и висения на перекладине. Второе место заняли спортсмены зимних видов спорта Хан-Хендрик Пихо и Саския Алусалу, выигравшие в прошлом году соревнования в Мярьямаа.
Юпраус и Эндрексон выиграли две из шести дисциплин – удержание веса и спринт на лыжах – и заняли второе место в двоеборье (бег и стрельба). Алусалу и Пихо стабильно набирали очки в каждой дисциплине, заняв третье место в лыжном спринте и выиграв следующие две дисциплины: диск-гольф и слалом на фэтбайке. Мотоспортсмены Карлин Рандвер и Ян Якобсон заняли почетное третье место в двоеборье.
Рождественский турнир 2024 года пройдет в Таллинне, а в 2025 году – в Йыгева.
Результаты:
Галерея:
Соревновательные пары:
Николай Новосёлов и Катрина Лехис (фехтование)
Саския Алусалу и Хан-Хендрик Пихо (Зимние виды спорта)
Амани Кивикас и Мико Лиллеорг (Фитнес)
Грегор Зирк и Мария Романюк (Плаванье)
Лизелл Яэтма и Робин Яятма (Стрельба из лука)
Тыну Эндрексон и Жасмин Юпраус (Водные виды спорта)
Ян Якобсон и Карлин Рандвер (Мотоспорт)
Кармен Бруус и Яан Роозе (Red Bull)
Ведущий мероприятия Отт Кивикас
Кроме того, состоится традиционное шоу, на этот раз в виде парного соревнования. Для пар:
Герд Кантер и Аллар Рая
против
Яак Маэ и Индрек Зелински
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.