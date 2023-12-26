ФОТО | Эндрексон и Юпраус выиграли рождественский турнир звезд эстонского спорта, проходящий на открытом воздухе, действующие чемпионы заняли второе место

Юпраус и Эндрексон выиграли две из шести дисциплин – удержание веса и спринт на лыжах – и заняли второе место в двоеборье (бег и стрельба). Алусалу и Пихо стабильно набирали очки в каждой дисциплине, заняв третье место в лыжном спринте и выиграв следующие две дисциплины: диск-гольф и слалом на фэтбайке. Мотоспортсмены Карлин Рандвер и Ян Якобсон заняли почетное третье место в двоеборье.

Рождественский турнир 2024 года пройдет в Таллинне, а в 2025 году – в Йыгева.

Результаты:

Галерея:

Соревновательные пары:

Николай Новосёлов и Катрина Лехис (фехтование)

Саския Алусалу и Хан-Хендрик Пихо (Зимние виды спорта)

Амани Кивикас и Мико Лиллеорг (Фитнес)

Грегор Зирк и Мария Романюк (Плаванье)

Лизелл Яэтма и Робин Яятма (Стрельба из лука)

Тыну Эндрексон и Жасмин Юпраус (Водные виды спорта)

Ян Якобсон и Карлин Рандвер (Мотоспорт)

Кармен Бруус и Яан Роозе (Red Bull)

Ведущий мероприятия Отт Кивикас

Кроме того, состоится традиционное шоу, на этот раз в виде парного соревнования. Для пар:

Герд Кантер и Аллар Рая

против

Яак Маэ и Индрек Зелински

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.