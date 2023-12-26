Праздники: пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой сам же и пострадал

Как сообщили в полиции, ДТП произошло в 7:52 на перекрестке шоссе Тыйтоя – Хяэдемеэсте и Таллинн – Пярну, когда 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на Audi A6 въехал в двигавшийся по главной дороге грузовик Volvo FH-500, за рулем которого был 41-летний мужчина.