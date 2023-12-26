26.12.2023, 10:42
Праздники: пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой сам же и пострадал
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 25 декабря, в волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда произошло ДТП, в котором пострадал человек, сообщает ERR.
Как сообщили в полиции, ДТП произошло в 7:52 на перекрестке шоссе Тыйтоя – Хяэдемеэсте и Таллинн – Пярну, когда 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на Audi A6 въехал в двигавшийся по главной дороге грузовик Volvo FH-500, за рулем которого был 41-летний мужчина.
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